マック、新作「マスカットスムージー」＆定番「もものスムージー」期間限定登場 あの＆齊藤なぎさが新TVCM出演
【モデルプレス＝2026/05/22】マクドナルドは「もものスムージー」と、新商品「マスカットスムージー」を5月27日より期間限定で販売。あわせて、5月26日から放映予定の新TVCMに、あのと齊藤なぎさが登場することがわかった。
【写真】マック新TVCMに登場した元アイドル美女
“マックに甘いの飲みにこないか？”というメッセージのもと、「もものスムージー」、「マスカットスムージー」が期間限定で登場。「もものスムージー」は 2015年に“McCafe by Barista（R）”（※「e」はアキュート・アクセントを付したもの）”限定メニューとして初登場以来、この季節限定の定番商品に。黄桃と白桃とネクタリンの3種類の桃の果汁を使用したスムージーに、ごろっとした白桃の果肉入りソースをトッピングした、ももの味わいを存分に楽しむことができる。
新商品の「マスカットスムージー」はマスカット・オブ・アレキサンドリア果汁を使用した果汁感のあるスムージーに、プルンとした食感が楽しめるマスカットゼリーをトッピングし、1杯でマスカットのおいしさを堪能できるスムージーとなっている。
・「もものスムージー」
価格：490円〜
口に入れた瞬間、白桃の上品な甘さと黄桃の濃厚な甘さ、ネクタリンのとろける甘酸っぱさが合わさった奥深くジューシーな味わいが広がる。
・マスカットスムージー
価格：470円
一口飲むたびにマスカットのさわやかで芳醇な香りとジューシーな甘さが口いっぱいに広がる。甘酸っぱいゼリーが食感と味わいのアクセントとなり、1杯でマスカットのおいしさを堪能できるスムージー。
※販売期間：5月27日〜7月上旬
さらに、5月26日から放映予定の新TVCMでは、「マックに甘いの飲みにこないか？」シリーズの第1弾に登場したあのに加え、齊藤なぎさが登場。平成の名曲としても有名な氣志團「One Night Carnival」の替え歌を使用したCM第2弾となっており、あのに加え、齊藤もキュートな歌唱、合いの手を披露。1年ぶりの共演となる2人は、息ぴったりのダンスで新商品の世界観を表現する。
ニッコリと笑顔であいさつを交わしたあのと齊藤。CMでは初共演ながらも、かつて同じ映画作品に出演したことがある2人は、久しぶりの再会を喜びながらお互いの衣装や髪型を眺めて「いいね〜」、「かわいい〜」を連発。とくに齊藤はあのが発信するSNSや出演番組をマメにチェックしていることを明かすなど熱烈なファンぶりをアピールし、あのが照れくささで言葉を失ってしまうほど。2人の仲よしな空気感はスタジオ全体に広がり、和気あいあいとしたムードの中で撮影がスタートした。
新CMは、平成の名曲「One Night Carnival」を替え歌した楽曲に合わせ、「もものスムージー」、「マスカットスムージー」をイメージした空間であのと齊藤がダンスを踊る“KAWAII（かわいい）”演出を採用。かつて共演した際に同じアイドルグループのメンバーを演じたこともあるため息がピッタリ。本物のグループのようなダンスを披露した。カットの合図がかかると、振付を楽しそうに確認し、笑い合う2人の姿が見られた。（modelpress編集部）
― 新CMで初共演いただいた感想を教えてください。
齊藤：楽しかったです。
あの：嬉しかったし。
齊藤：一緒に踊れたのも嬉しかったですし…かわいいなって思いました、改めて。
あの：お互い、服装も対になって違ったりしてかわいかった。
齊藤：めちゃくちゃかわいい撮影で楽しかったです。
― 「もものスムージー」と新作の「マスカットスムージー」、お二人のお気に入りはどちらでしょうか？
齊藤：せ〜の、で言おう。
ふたり：せ〜の…。
あの：マスカット！。
齊藤：もものスムージー！。
あの：分かれた！（笑）。
齊藤：いい感じに分かれました。
あの：どっちもおいしいんですけど…お気に入りはマスカットです。
齊藤：桃がごろっと入ってるので、そこがお気に入りです。
― 約1年ぶりの共演でお互いに変わった印象などを教えてください。
あの：なんか1年前はすごい金髪だったけど、今日はピンクにしてきて、そういうかわいらしいとこは変わらないなって思いつつ…見た目は変わりました（笑）。
齊藤：SNSとかでずっと追ってたので、久々に本物に会えて嬉しい（笑）。今日も『SNSで見ていてかわいかったよ』って話をしました。
あの：久しぶりの共演で嬉しかったです。
― お互いの「KAWAII！」と思うところを教えてください。
齊藤：ぜんぶ本当にかわいくて…大好きなんですよ。会うたびに好きになっちゃうっていうのは、前の撮影中も思っていたんですけど、今日も色々とキュンキュンさせられることを言ってくれるんですよ。
あの：言ってないですって（笑）！。
齊藤：言ったよ（笑）！本当にそういうところがかわいくて。ちょっとツンデレなところあるよね？そこが“KAWAII”なって思います。
あの：なぎさちゃんも…顔もですけど、見るからにかわいいんですけど、なんかギャグセンスとかもけっこう高くて、ずっと喋っていておもしろいのが“KAWAII”ポイントだなって思います。
齊藤：嬉しい！やった〜（笑）。
― 「キュンな食感」を表現するCMのようにおふたりが最近“キュン”としたエピソードを教えてください。
あの：なぎさちゃんが急に『私のこと好き？』って聞いてきたり、そういうのが“キュン”とくるっていうか、ドキッとしちゃって。それでなんかアワワ…ってなるんですけど、その反応を見て『マジ、メロいね』とか言って、なんか遊ばれてる感じがまた“キュン”ときました。
齊藤：（あのに）『1年前よりちょっと痩せたの。どう？」って聞いたら、『え？なんか確かに。でも1年前もそんな風に思わなかったよ』『ずっとかわいいよ』みたいに言ってくれて、『それヤバい。“キュン”』って言いました。嬉しかったです。
― 「とにかくもうフルーツごくごくしたかった」というセリフのように、お二人が今“とにかくしたいこと”を教えてください。
あの：断捨離ですね。断捨離がまだ今年できていないので、全部なくしたいというか…家も出ていきたいし、引っ越しもしたいし、みたいな。なんかスッキリしたいなって。
齊藤：スッキリね、大事だよね。私は、このあいだあのちゃんと『ご飯に行こう』って言ってたんですけどそれがお互いスケジュールが忙しかったりして実現しなかったので、今回を機にまた行きたい。
あの：確かに。しましょう！
― CM放送は春から夏に移行する季節の変わり目のタイミングですが、お二人の“気分を切り替えるスイッチ”を教えてください。
齊藤：音楽がすごく好きなので、音楽を聴くとめちゃくちゃスイッチ入って『がんばろう』って思えるんですけど、それこそあのちゃんの曲めっちゃ聴いてて、『ハッピーラッキーチャッピー』、いま歌えるくらい好きで聴いてます。
あの：歌を歌うというか、ちょっと家とかでも『ワー』って発声したらスイッチ切り替えやすいなって思います。家でなんか適当に鼻歌でワワワ〜って歌うと『フウ〜』ってなる。切り替えられる。
― お二人でダンスするCMですが、約1年ぶりに一緒に踊ってみた感想を教えてください。
齊藤：嬉しかったというか、なんか久しぶりの感覚。『隣にいる！』みたいな（笑）。
あの：うんうん、それはありましたね。あと、なぎさちゃんが踊ってるとこ好きなので、見られてすごい嬉しかったです。
齊藤：嬉しい。そう言ってもらえて。楽しかったです。
あの：やっぱキレが違うっていうか…すごいと思います。
齊藤：嬉しい！じゃあその“キレ”、注目してください（笑）。どうしよう、キレてなかったら（笑）。
あの：キレキレでした（笑）。
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【写真】マック新TVCMに登場した元アイドル美女
◆マック、新作登場
“マックに甘いの飲みにこないか？”というメッセージのもと、「もものスムージー」、「マスカットスムージー」が期間限定で登場。「もものスムージー」は 2015年に“McCafe by Barista（R）”（※「e」はアキュート・アクセントを付したもの）”限定メニューとして初登場以来、この季節限定の定番商品に。黄桃と白桃とネクタリンの3種類の桃の果汁を使用したスムージーに、ごろっとした白桃の果肉入りソースをトッピングした、ももの味わいを存分に楽しむことができる。
◆商品詳細
・「もものスムージー」
価格：490円〜
口に入れた瞬間、白桃の上品な甘さと黄桃の濃厚な甘さ、ネクタリンのとろける甘酸っぱさが合わさった奥深くジューシーな味わいが広がる。
・マスカットスムージー
価格：470円
一口飲むたびにマスカットのさわやかで芳醇な香りとジューシーな甘さが口いっぱいに広がる。甘酸っぱいゼリーが食感と味わいのアクセントとなり、1杯でマスカットのおいしさを堪能できるスムージー。
※販売期間：5月27日〜7月上旬
◆マック、新TVCMにあの＆齊藤なぎさ出演
さらに、5月26日から放映予定の新TVCMでは、「マックに甘いの飲みにこないか？」シリーズの第1弾に登場したあのに加え、齊藤なぎさが登場。平成の名曲としても有名な氣志團「One Night Carnival」の替え歌を使用したCM第2弾となっており、あのに加え、齊藤もキュートな歌唱、合いの手を披露。1年ぶりの共演となる2人は、息ぴったりのダンスで新商品の世界観を表現する。
◆あの＆齊藤なぎさ、CMでは初共演
ニッコリと笑顔であいさつを交わしたあのと齊藤。CMでは初共演ながらも、かつて同じ映画作品に出演したことがある2人は、久しぶりの再会を喜びながらお互いの衣装や髪型を眺めて「いいね〜」、「かわいい〜」を連発。とくに齊藤はあのが発信するSNSや出演番組をマメにチェックしていることを明かすなど熱烈なファンぶりをアピールし、あのが照れくささで言葉を失ってしまうほど。2人の仲よしな空気感はスタジオ全体に広がり、和気あいあいとしたムードの中で撮影がスタートした。
新CMは、平成の名曲「One Night Carnival」を替え歌した楽曲に合わせ、「もものスムージー」、「マスカットスムージー」をイメージした空間であのと齊藤がダンスを踊る“KAWAII（かわいい）”演出を採用。かつて共演した際に同じアイドルグループのメンバーを演じたこともあるため息がピッタリ。本物のグループのようなダンスを披露した。カットの合図がかかると、振付を楽しそうに確認し、笑い合う2人の姿が見られた。（modelpress編集部）
◆出演者インタビュー
― 新CMで初共演いただいた感想を教えてください。
齊藤：楽しかったです。
あの：嬉しかったし。
齊藤：一緒に踊れたのも嬉しかったですし…かわいいなって思いました、改めて。
あの：お互い、服装も対になって違ったりしてかわいかった。
齊藤：めちゃくちゃかわいい撮影で楽しかったです。
― 「もものスムージー」と新作の「マスカットスムージー」、お二人のお気に入りはどちらでしょうか？
齊藤：せ〜の、で言おう。
ふたり：せ〜の…。
あの：マスカット！。
齊藤：もものスムージー！。
あの：分かれた！（笑）。
齊藤：いい感じに分かれました。
あの：どっちもおいしいんですけど…お気に入りはマスカットです。
齊藤：桃がごろっと入ってるので、そこがお気に入りです。
― 約1年ぶりの共演でお互いに変わった印象などを教えてください。
あの：なんか1年前はすごい金髪だったけど、今日はピンクにしてきて、そういうかわいらしいとこは変わらないなって思いつつ…見た目は変わりました（笑）。
齊藤：SNSとかでずっと追ってたので、久々に本物に会えて嬉しい（笑）。今日も『SNSで見ていてかわいかったよ』って話をしました。
あの：久しぶりの共演で嬉しかったです。
― お互いの「KAWAII！」と思うところを教えてください。
齊藤：ぜんぶ本当にかわいくて…大好きなんですよ。会うたびに好きになっちゃうっていうのは、前の撮影中も思っていたんですけど、今日も色々とキュンキュンさせられることを言ってくれるんですよ。
あの：言ってないですって（笑）！。
齊藤：言ったよ（笑）！本当にそういうところがかわいくて。ちょっとツンデレなところあるよね？そこが“KAWAII”なって思います。
あの：なぎさちゃんも…顔もですけど、見るからにかわいいんですけど、なんかギャグセンスとかもけっこう高くて、ずっと喋っていておもしろいのが“KAWAII”ポイントだなって思います。
齊藤：嬉しい！やった〜（笑）。
― 「キュンな食感」を表現するCMのようにおふたりが最近“キュン”としたエピソードを教えてください。
あの：なぎさちゃんが急に『私のこと好き？』って聞いてきたり、そういうのが“キュン”とくるっていうか、ドキッとしちゃって。それでなんかアワワ…ってなるんですけど、その反応を見て『マジ、メロいね』とか言って、なんか遊ばれてる感じがまた“キュン”ときました。
齊藤：（あのに）『1年前よりちょっと痩せたの。どう？」って聞いたら、『え？なんか確かに。でも1年前もそんな風に思わなかったよ』『ずっとかわいいよ』みたいに言ってくれて、『それヤバい。“キュン”』って言いました。嬉しかったです。
― 「とにかくもうフルーツごくごくしたかった」というセリフのように、お二人が今“とにかくしたいこと”を教えてください。
あの：断捨離ですね。断捨離がまだ今年できていないので、全部なくしたいというか…家も出ていきたいし、引っ越しもしたいし、みたいな。なんかスッキリしたいなって。
齊藤：スッキリね、大事だよね。私は、このあいだあのちゃんと『ご飯に行こう』って言ってたんですけどそれがお互いスケジュールが忙しかったりして実現しなかったので、今回を機にまた行きたい。
あの：確かに。しましょう！
― CM放送は春から夏に移行する季節の変わり目のタイミングですが、お二人の“気分を切り替えるスイッチ”を教えてください。
齊藤：音楽がすごく好きなので、音楽を聴くとめちゃくちゃスイッチ入って『がんばろう』って思えるんですけど、それこそあのちゃんの曲めっちゃ聴いてて、『ハッピーラッキーチャッピー』、いま歌えるくらい好きで聴いてます。
あの：歌を歌うというか、ちょっと家とかでも『ワー』って発声したらスイッチ切り替えやすいなって思います。家でなんか適当に鼻歌でワワワ〜って歌うと『フウ〜』ってなる。切り替えられる。
― お二人でダンスするCMですが、約1年ぶりに一緒に踊ってみた感想を教えてください。
齊藤：嬉しかったというか、なんか久しぶりの感覚。『隣にいる！』みたいな（笑）。
あの：うんうん、それはありましたね。あと、なぎさちゃんが踊ってるとこ好きなので、見られてすごい嬉しかったです。
齊藤：嬉しい。そう言ってもらえて。楽しかったです。
あの：やっぱキレが違うっていうか…すごいと思います。
齊藤：嬉しい！じゃあその“キレ”、注目してください（笑）。どうしよう、キレてなかったら（笑）。
あの：キレキレでした（笑）。
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