ラフなコーデに甘さを投入♡ 女のコらしさ満点の【チュールミニスカート】着回し5選
トレンド感のあるコーデでまわりと差をつけたいコ、集まって！今回は、中川紅葉とともに、女のコらしさ満点の「チュールミニスカート」の着回しコーデを5つご紹介します。ラフなコーデにもあわせやすいアイテムだから、どんな場面にも使いやすい♡
Item 着回すアイテムはこちら♡
チュールミニスカート
女のコらしさ満点のチュールミニ
ボリュームたっぷりのチュールで甘さを投入できる万能ミニ♡ 素材違いのスエット生地でラフなスタイルとも相性抜群なのが優秀ポイントなんです。
Cordinate 脱ブナンなスクールガールコーデ
カジュアルなチェックシャツやネクタイ、メガネなどのスクールガールな装いには、あえて甘いミニスカあわせで個性的に。スエット素材だから上手に馴染む。
Cordinate トレンド感たっぷりの甘カジュアルコーデ
ポロニット×デニムのカジュアルな組みあわせには、チュールで甘さを投入♡ パンツとミニスカをあわせるだけで一気にトレンド感が出る。
Cordinate 元気いっぱい頑張りたい日のガーリーコーデ
王道の白ブラウスとチュールミニスカは相性抜群！さらにガーリーな小物をあわせて、動きやすくてラフだけど、甘さのあるコーデに♡
Cordinate 挑戦しやすいちょいスポMIXコーデ
ガーリーさんには挑戦しにくいスポアイテムも、落ち着いた雰囲気のネイビーを選べば取り入れやすい！チュールミニで甘さをプラスすれば、さらにハードルが下がる♡
Cordinate 大人っぽガーリーコーデ
ジャケットを羽織ると、一気に大人っぽく変身！レースのつけえりをあわせて、甘さ抜群なチュールミニスカとの統一感を出して♡
撮影／藤原宏（Pygmy Company・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／城田望（KIND）ヘア＆メイク／日高咲（ilumini.）モデル／中川紅葉（本誌専属）
中川紅葉
Ray編集部 エディター 草野咲来