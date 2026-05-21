ラフなコーデに甘さを投入♡ 女のコらしさ満点の【チュールミニスカート】着回し5選

トレンド感のあるコーデでまわりと差をつけたいコ、集まって！今回は、中川紅葉とともに、女のコらしさ満点の「チュールミニスカート」の着回しコーデを5つご紹介します。ラフなコーデにもあわせやすいアイテムだから、どんな場面にも使いやすい♡

Item 着回すアイテムはこちら♡ チュールミニスカート 女のコらしさ満点のチュールミニ ボリュームたっぷりのチュールで甘さを投入できる万能ミニ♡ 素材違いのスエット生地でラフなスタイルとも相性抜群なのが優秀ポイントなんです。 チュールミニスカート 5,940円／LiLiRena

Cordinate 脱ブナンなスクールガールコーデ カジュアルなチェックシャツやネクタイ、メガネなどのスクールガールな装いには、あえて甘いミニスカあわせで個性的に。スエット素材だから上手に馴染む。 チュールミニスカートは着回し。チェック柄シャツ 1,999円／GRL ネクタイ 1,100円／SPINNS メガネ 4,400円／OVERRIDE 神宮前 バッグ 16,170円／much and ebony（HANA KOREA）ローファー 11,990円／EVOL

Cordinate トレンド感たっぷりの甘カジュアルコーデ ポロニット×デニムのカジュアルな組みあわせには、チュールで甘さを投入♡ パンツとミニスカをあわせるだけで一気にトレンド感が出る。 チュールミニスカートは着回し。ポロニットカーディガン 9,214円／ROSE FRANTZ（HANA SHOWROOM）フレアーデニムパンツ 13,970円／RANDA ネックレス 7,920円／aw（805showroom）バッグ 2,990円／神戸レタス シューズ 11,990円／A de Vivre

Cordinate 元気いっぱい頑張りたい日のガーリーコーデ 王道の白ブラウスとチュールミニスカは相性抜群！さらにガーリーな小物をあわせて、動きやすくてラフだけど、甘さのあるコーデに♡ チュールミニスカートは着回し。えりつき白ブラウス 10,000円／DEHEVE（HANA SHOWROOM）花柄キャップ 4,400円／カオリノモリ（OVERRIDE ルミネエスト新宿）ネックレス 13,200円／89Xiiitokyo（805showroom）ドット柄タイツ 1,100円／靴下屋（Tabio）

Cordinate 挑戦しやすいちょいスポMIXコーデ ガーリーさんには挑戦しにくいスポアイテムも、落ち着いた雰囲気のネイビーを選べば取り入れやすい！チュールミニで甘さをプラスすれば、さらにハードルが下がる♡ チュールミニスカートは着回し。ロゴ Tシャツ 8,600円/EIMS（HANA SHOWROOM）シュシュ 880円／SPINNS ソックス 1,210円／靴下屋（Tabio）

Cordinate 大人っぽガーリーコーデ ジャケットを羽織ると、一気に大人っぽく変身！レースのつけえりをあわせて、甘さ抜群なチュールミニスカとの統一感を出して♡ チュールミニスカートは着回し。ベージュジャケット 20,900円／COCO DEAL（ココ ディール）ロゴ Tシャツ 8,600円/EIMS（HANA SHOWROOM）つけえり 1,430円／ラティス バッグ 3,490円／神戸レタス サンダル 8,910円／EVOL 撮影／藤原宏（Pygmy Company・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／城田望（KIND）ヘア＆メイク／日高咲（ilumini.）モデル／中川紅葉（本誌専属）

中川紅葉

Ray編集部 エディター 草野咲来