estとHARUAの特別コラボ♡限定クリアファイル付き洗顔セット発売

スキンケアブランド「est（エスト）」から、&TEAMのHARUAさんを起用したスペシャルキャンペーン第2弾がスタート♡2026年6月5日（金）発売の新“角栓崩壊ジェル洗顔”「エスト クラリファイイング ジェルウォッシュ MED」と、人気クレンジングをセットにした限定アイテムが登場します。HARUAさんのオリジナルクリアファイル付きという特別感たっぷりの内容で、毎日のスキンケア時間をさらに心ときめくものにしてくれそうです。

est×HARUA限定セットに注目

今回発売される「est with HARUAスペシャルキャンペーン第2弾」では、人気スキンケア2品に限定クリアファイルをセットにした特別仕様が登場します。

セット内容は、「エスト クラリファイイング ジェルウォッシュ MED（本体）」「エスト ナーチャリング クレンジングセラム（本体）」「est with HARUA(&TEAM) スペシャルクリアファイル」の3点。価格は税込9,680円です。

2026年5月27日（水）10時より、est公式オンラインショップ、楽天市場est公式ショップ、伊勢丹新宿店、阪急うめだ本店、横浜高島屋にて先行発売を開始。

全国のestカウンターでは、2026年6月5日（金）10時より販売されます。

※数量限定のため、なくなり次第終了となります。

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新“角栓崩壊ジェル洗顔”とは？

「エスト クラリファイイング ジェルウォッシュ MED」は、130g入り・税込5,280円の医薬部外品ジェル洗顔です。

特徴は、角栓崩壊洗浄技術を搭載していること。毛山*¹の原因となる角栓を分解洗浄し、古い角質までしっかり洗い流してくれます。

さらに、有効成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合し、肌あれやニキビを防止。ハイビスカスエキス配合のモイストピールや、エクトイン配合の保湿成分も加わり、洗いながらなめらかな肌へ導きます。

ぷるんと厚みのあるジェルが毛穴に密着し、泡立て不要で使える手軽さも魅力♡アクアティックフローラルの香りが、洗顔タイムを優雅なスキンケア時間へと変えてくれます。

*¹ 角栓によって毛穴まわりの肌が盛り上がって見えること

クレンジングセラムも人気

セットに含まれる「エスト ナーチャリング クレンジングセラム」は、180mL入り・税込4,400円の洗い流し専用メイク落としです。

なめらかで心地よいテクスチャーが特徴で、est先進成分「ナーチャリングコンプレックス」を配合。シソエキス、トコフェロール、カロットオイル*、BGが肌をうるおいで包み込みます。

また、シアノアクリレート系グルーを使用したまつ毛エクステにも対応。生命感を感じさせるフローラルブーケの香りで、クレンジング時間まで心地よく演出してくれます♪

*ニンジン根エキス

この夏だけの特別な体験を♡

HARUAさんの透明感あふれる魅力と、「est」の上質なスキンケアが重なり合う今回のスペシャルキャンペーン。

限定クリアファイル付きセットはもちろん、夏に向けて心地よく使えるジェル洗顔やクレンジングにも注目です。毎日のスキンケアに“特別感”をプラスしたい方は、ぜひチェックしてみてください♡