かつやが、親子丼の中にロースカツが埋もれているという新商品「出汁醤油ロースカツ in the 親子丼」を、4月28日から期間限定で販売しています。

価格は通常店舗で税込979円、券売機店舗で税込980円となっています。

「ゴールデンウィークはお店にとって繁忙期になります。そんな時期だからこそ、新しい商品を販売し、従業員一同ワクワク感や楽しみを皆様にご提供したいと考え、ゴールデンウィーク前から販売をいたしました」と話す同社の担当者に突っ込んだ話を聞きました。

「on the」からの「in the」へ

実は”親子丼の上にロースカツを乗せた”「出汁醤油ロースカツ on the 親子丼」を社内に提案した際、「in the」も一緒に提案しておりました。

「on the」はカツのサクサク感を活かした”とじないカツ丼風の仕立て”で、カツを見せることで楽しんでいただく一方、「in the」は出汁染みのカツを特徴に、そのカツを見せないことで楽しんでいただくことを考えました。

そんな中、最初に商品を販売する月が1月(2026年1つ目の商品)という事で、よりお腹いっぱいカツを食べて頂きたいという想いから 「120グラムのロースカツも提供できる商品」「カツが見えて楽しめる商品」を打ち出すことが決まり、1月は「on the」を販売することとなりました。

1月の販売の際、「in the」もいつか販売しようという話もあり、まさにワクワク感を必要とするゴールデンウィーク前の時期に販売することになりました。

−「親子丼とかつ丼と牛丼の合体」である「トリプルカツ丼」から牛丼を引いたら「出汁醤油ロースカツ in the 親子丼」になるのでしょうか？

構成している要素としてはおっしゃる通りですが、「in the」における”親子丼の設計・品質”はトリプルの時と異なったものとなります。

「親子丼の割り下」「玉子の量を倍増」など品質を見直した、まさに親子丼を追求した先の商品になっており、カツにかぶせる上でカツとの一体感にもこだわりました。

それによって鶏や魚介の旨味がつまった出汁染みパン粉が通常の「カツ丼」と違った味わいをだしております。また、トリプルカツ丼はカツと親子を分けて盛っておりますこともわかりやすい違いとなります。

ー消費者からの反響は？

大変ご好評を頂いております。もちろん味の部分でも「おいしい」というお声は多く頂いておりますが、ご興味いただいているとおり前回の「on the」に対して今回「in the」を名乗っている点で「面白い!」というお声も多く頂いております。

−売り上げ状況は？

本商品は通常のフェアとは異なる「変則的なスポットメニュー」となっております。広告などは基本的に打っていない中でも出数構成比では上位に入ってきており、売上増に大きく貢献しております。

ー「親子丼とかつ丼の合体」形態として「on the」「in the」に続く第三形態の可能性は？

第三形態!? 正直なことを言いますとそこまで考えておりませんでしたが…おもしろいですね!

ガジェット通信をご覧の皆さまにも「そうきたか!」と楽しんでもらえるような”想像を超える商品”を生み出せればと思います。

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商品概要：

●店内メニュー

出汁醤油ロースカツ in the 親子丼

通常店舗：890円(税込979円)/券売機店舗：税込980円

出汁醤油ロースカツ in the 親子鍋定食

通常店舗：990円(税込1,089円)/券売機店舗：税込1,090円

●テイクアウトメニュー

出汁醤油ロースカツ in the 親子丼弁当

通常店舗：890円(税込961円)/券売機店舗：税込980円

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※画像提供：アークランドサービスホールディングス株式会社

(執筆者: 6PAC)