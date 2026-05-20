「うつ病」はどうやって治すかご存じですか? 身近に取り入れられる対策も医師が解説!

近年、「メンタルヘルス」という言葉をよく耳にするようになりました。「うつ病」に悩む方が増えているという話も耳にします。そこでうつ病の治療法について、心療内科医の薮野 淳也先生（Stay Fit Clinic 院長）にMedical DOC編集部が話を聞きました。

監修医師：

薮野 淳也（Stay Fit Clinic）

慶應義塾大学総合政策学部を卒業後、徳島大学医学部へ入学、医師国家資格取得後、産業医として勤務し経験を積む。2023年、南青山に「Stay Fit Clinic 」を開院、院長となる。産業医だからこそできるサービスを提供し、働く人の健康管理とパフォーマンス向上、企業の生産性向上と業績UPを目指している。認定産業医、認定スポーツ医、健康運動指導士 、健康運動実践指導者。

編集部

うつ病の治療にはどんなものがありますか？

薮野先生

うつ病の治療は、主に、休養、薬物療法、精神療法（カウンセリング）の3つがあります。 なかでも特に「休養」は重要で、休養をとりながら薬物療法や精神療法を行う場合がほとんどです。

編集部

ほかにはどんなものがありますか？

薮野先生

最近はマインドフルネス（瞑想）などもよいとされていますし、アメリカ発の新しいうつ病治療としては、磁気刺激で脳の特定部位を活性化させる「反復経頭蓋磁気刺激法（repetitive Transcranial Magnetic Stimulation：rTMS）」があります。しかしこちらは、どの医療機関でも受けられるわけではないことや、保険適用外なのでやや高額なのが難点です。

編集部

もっと身近に取り入れられるものはありますか？

薮野先生

運動がおすすめです。運動をすると、脳内のセロトニンやドーパミンなどの神経伝達物質のバランスが改善され、気分が安定したり、抑うつ感が緩和されたりという研究データがあります。ちょっとしたウォーキングやランニングなどであれば、取り入れやすい方も多いと思います。

編集部

運動は身体的な効果だけではないのですね。

薮野先生

そうなのです。もちろん身体を動かすことで、血流が改善されてリラックスできたり、運動後に身体的な疲労が生じ、質の良い睡眠がとれたりなど、身体的な効果も数多く報告されています。運動は、うつ病などの治療はもちろん、予防という意味でもとても良いのです。

※この記事はメディカルドックにて＜うつ病などの｢メンタルヘルス不調｣の治療･予防に効果的な生活習慣とは?【医師解説】＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。