HIBIKAの夏限定ケーキが登場♡季節を映す涼やかスイーツに注目

“四季菓子の店 HIBIKA（ひびか）”から、2026年6月1日（月）より“夏の四季菓子”が登場♡ 日本ならではの四季の美しさを洋菓子で表現するHIBIKAらしく、向日葵や入道雲、水風船など、夏の情景を映した華やかなケーキがラインアップします。旬の素材を丁寧に活かした、見た目にも涼やかなスイーツは、この季節だけの特別な楽しみです。

日本の夏を映す美しいケーキ

HIBIKAの“夏の四季菓子”は、日本の風景や季節感を繊細に表現した美しいビジュアルが魅力。上品な味わいと彩り豊かなデザインで、暑い季節にも心を癒してくれるスイーツが揃います。

〈新商品〉「夏の薫り -煎茶と桃のケーキ-」は、煎茶ムースのほのかな渋みと桃のやさしい甘みが広がる上品な一品。価格は820円（税込）です。

「向日葵 -レモンのタルト-」は、瀬戸内レモンとオレンジを使用した爽やかな酸味が印象的。ひまわりをイメージした華やかな見た目も魅力で、価格は880円（税込）。

さらに、「入道雲 -モンブラン・マスカルポーネ-」は、マロンムースとマスカルポーネムースを重ねた、夏仕様の軽やかなモンブラン。価格は860円（税込）です。

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季節限定の爽やかな味わい

夏のケーキには、季節ごとに楽しめる限定商品も登場します♪

「紫陽花 -カシスとブルーベリー-」は、カシスとブルーベリーのムースにクリームブリュレを閉じ込め、ぎゅうひで包んだ幻想的なケーキ。価格は840円（税込）、販売期間は6月1日～7月14日です。

7月15日からは、「水風船 -ライチとグァバ-」が登場。ベルガモット香るホワイトチョコムースの中に、ライチソースとグァバジュレを閉じ込めた、夏祭りの水風船を思わせる可愛らしいケーキです。

価格は880円（税込）、販売期間は9月2日まで。

そのほか、「青林檎 -ポム・ヴェール-」もラインアップ。青林檎ソースとアールグレイムースをホワイトチョコムースで包み込んだ、爽やかで上品な味わいが楽しめます。価格は880円（税込）です。

※9月3日（木）より秋のケーキが登場予定です。

HIBIKAの夏限定スイーツで季節を味わって♡

HIBIKAの“夏の四季菓子”は、日本の夏を美しく映した特別感あふれるラインアップ。

レモンや桃、ライチなど季節感たっぷりの素材を使ったケーキは、自分へのご褒美にも、大切な人とのティータイムにもぴったりです。

夏ならではの涼やかな彩りと繊細な味わいを、ぜひ楽しんでみてくださいね♪