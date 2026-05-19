◆パ・リーグ オリックス―ソフトバンク（１９日・京セラドーム大阪）

両膝痛で離脱していたオリックス・杉本裕太郎外野手が１９日、ファーム練習試合・サムティ戦（杉本商事ＢＳ）で２か月ぶりに実戦復帰した。「４番・ＤＨ」で４打席に立ち、遊ゴロ、四球、空振り三振、左飛。安打は出なかったものの、３月２４日のファーム・リーグ阪神戦（京セラドーム大阪）以来となる試合で全力疾走も見せた。

２５年はチームトップの１６本塁打を放ち、通算１００号まで残り１本に迫るラオウが大きな一歩。岸田監督は「とりあえず出られて、復帰できてよかったですね」と安どの表情を浮かべた。

この日は、２５年１１月に右肘のクリーニング手術を受けた東がファーム・リーグ広島戦（京セラドーム大阪）で復帰後最長の３イニングを投げ、７奪三振で無失点。球場で試合を見守った指揮官は「東はよかったんじゃないですかね。手術が明けて、順調に今のところは来ているんじゃないかな」と評価した。

また、同戦ではドラフト１位右腕・藤川が京セラドーム大阪“初登板”で２回無安打無失点の快投。岸田監督は「初めての京セラのマウンドで、しかも今年２軍の試合は今日しかないんですよね。経験できてよかったんじゃないかな」とうなずいた。