◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島３―１ＤｅＮＡ（１９日・マツダスタジアム）

ＤｅＮＡが４連敗。３点を追う９回には２死三塁から宮下の適時二塁打で２４イニングぶりの得点を奪ったが、反撃も及ばず借金２に後退した。最近５試合で４得点と１２球団トップのチーム打率（・２５４＝１８日終了時点）を誇る強力打線が影を潜めている。

２点を追う５回には先頭・勝又がチーム初長打となる中越え二塁打。２死三塁で先発・竹田に代えて代打・ビジエドを送ったが、遊ゴロに倒れた。６回も１番・蝦名が左翼フェンス直撃の二塁打。２イニング連続で先頭打者が長打をマークしたが、度会、筒香と主軸が凡退した。

広島のエース・床田とは早くも今季４度目の対戦となった。この日まで３度で左腕に黒星をつけたのは１度だけだが、チームは２勝１分けと「ＶＳ床田」の試合は分が悪くなかった。前回は今月５日に横浜で対戦し、６回で５点を奪っていたが、この日は６回３安打無失点の好投を許して白星を献上した。

１４日のファーム・リーグ、巨人戦（Ｇタウン）で２回３６球を投げて２安打無失点だった２４年ドラフト１位右腕・竹田を中４日で先発させたが、４回２死二、三塁でモンテロに決勝の２点適時打を献上。４回３安打２失点で３敗目を喫した。２番手・若松も６回２死三塁で坂倉にタイムリーを浴び、流れを取り戻すことはできなかった。