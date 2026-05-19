「ほんとに32歳？」中島健人、新ヘアスタイルにファン歓喜！ 「10歳以上若返ってる」「破壊力やばい」
元Sexy Zoneの中島健人さんは5月18日、自身のInstagramを更新。新ヘアスタイルを披露し、ファンから歓喜の声が上がっています。
【写真】中島健人の新ヘアスタイル
ファンからは「かっかっかっかわいーーー」「破壊力やばい」「綺麗な王子様」「サラスト前髪あり大好き」「すっごい久々だよね!?」「10歳以上若返ってる」「ほんとに32歳？」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】中島健人の新ヘアスタイル
「前髪つくたよ。どう？」中島さんは「前髪つくたよ。どう？」とつづり、1枚の写真を投稿。前髪のあるストレートヘアスタイルです。「#ほんと久々に」「#慣れん」とありますが、中島さんの若々しく透明感のあるビジュアルをより際立たせており、とても似合っています。
ミセス大森との海外ショットを公開オフショットをたびたび投稿している中島さん。4月27日には、Mrs. GREEN APPLEの大森元貴さんと海外で撮影した動画を公開し「仲良しさんですね〜」「オフ感満載でかわいい」といった反響が寄せられていました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)