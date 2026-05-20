この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

【塾講師ヒラ】が「【常識破壊】その努力が全部ムダになる偏差値が伸びない人の共通点TOP3」を公開した。勉強を頑張っているのに成績が上がらない学生が陥りがちな罠と、それを打開するための具体的なアプローチについて解説した。その主眼は「計画は守るものではなく、更新するもの」という常識を覆す結論にある。



動画では、偏差値が伸びない学習者に共通する3つの特徴を順位形式で紐解いている。勉強量の問題ではなく「勉強のやり方」に根本的な原因があるという。



まず第3位として「理解してから解こうとしている」点を挙げた。多くの学生は解説をじっくり読んでから問題に取り組むが、ヒラ氏は「完全に逆です」と指摘する。これを自転車の練習に例え、「一度乗ってみて転びながら反復したはず」と語り、学習も同様に「反復」を優先させるべきだと説く。最初は丸暗記でもよく、繰り返し解く中で「理解は後からついてくる」と説明した。



続いて第2位は「ミスを減らそうとしている」点だという。ミスを恐れて最初から丁寧に解こうとすると、スピードが落ちて練習量が極端に減ってしまう。ヒラ氏は「ミスはただのデータでしかない」と断言。まずは圧倒的な量をこなして質の良い失敗のデータを集め、自分の弱点を把握した後に精度を上げていく手順の重要性を強調した。



そして第1位として発表されたのが「計画を守ろうとしている」罠である。完璧な計画を立てても、必ず進捗にズレが生じる。そのズレを修正せずに計画を守り続けようとする姿勢が、結果的にすべての学習を中途半端にしてしまう要因だと分析する。



動画から得られる最も重要な知識は、「計画は守るものではなく、更新するもの」という根本的なパラダイムシフトである。週末のたった5分を使って完了した学習と終わらなかった箇所を確認し、次週の計画を修正していく。この作業を繰り返す過程で、最終的に自分の実力に合った計画へと洗練されていくという。「反復・ミス・修正を回し続けてください」というメッセージは、伸び悩む学習者に新たな道筋を示し、知的好奇心を満たす内容となっている。