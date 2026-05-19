「イッテQ！」新メンバー候補生で話題“きゃすみる”辻加純、恋人・辻野太陸（たいり）からサプライズ誕生日祝福 密着2ショット公開「ラブラブ」「豪華ですごい」
【モデルプレス＝2026/05/19】モデル・シンガーソングライターの“きゃすみる”こと辻加純が5月17日、自身のInstagramを更新。ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「キミとオオカミくんには騙されない」へ共に参加していた、交際中のダンスインストラクター・辻野太陸（つじの・たいり）との2ショットを公開した。
【写真】「イッテQ！」新メンバー候補生美女「豪華ですごい」イケメン恋人とのラブラブショット
辻は「たいりくんが誕生日サプライズしてくれた」「私がサプライズ好きってことと私がどうやったら喜ぶか沢山考えてくれて誕生日にサプライズしてくれたの」とつづり、辻野に誕生日を祝福してもらったと投稿。「20」のろうそくが付いたバースデーケーキを持った密着2ショットを披露している。
また「最高の彼氏！！！！！たいりくんありがとう 最高の誕生日になった」とも感謝を記している。
この投稿にファンからは「どんどん可愛くなってる」「幸せのお裾分け嬉しい」「2人とも素敵すぎて推せる」「たいりくんが本当に大切にしてるのが伝わる」「ラブラブ」「豪華ですごい」などといった声が寄せられている。
辻は、2024年4月にシンガーソングライターデビュー。同年4月に放送された、日本テレビ系バラエティー番組「世界の果てまでイッテQ！」（毎週日曜よる7時58分〜）の新メンバーオーディション「イッテQ！新メンバー発掘プロジェクト」の候補生7人に選ばれたことも話題に。辻野とは、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「キミとオオカミくんには騙されない」（2024年）で“きゃすたい”として人気コンビになるも、辻野がオオカミ役だったことから結果は不成立となっていた。2025年12月に「PopteenTV」で2とが再会する様子が公開され、その後それぞれのInstagramにて交際を公表した。（modelpress編集部）
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◆“きゃすたい”辻加純、恋人・辻野太陸との2ショット
辻は「たいりくんが誕生日サプライズしてくれた」「私がサプライズ好きってことと私がどうやったら喜ぶか沢山考えてくれて誕生日にサプライズしてくれたの」とつづり、辻野に誕生日を祝福してもらったと投稿。「20」のろうそくが付いたバースデーケーキを持った密着2ショットを披露している。
◆“きゃすたい”辻加純の投稿が話題
この投稿にファンからは「どんどん可愛くなってる」「幸せのお裾分け嬉しい」「2人とも素敵すぎて推せる」「たいりくんが本当に大切にしてるのが伝わる」「ラブラブ」「豪華ですごい」などといった声が寄せられている。
辻は、2024年4月にシンガーソングライターデビュー。同年4月に放送された、日本テレビ系バラエティー番組「世界の果てまでイッテQ！」（毎週日曜よる7時58分〜）の新メンバーオーディション「イッテQ！新メンバー発掘プロジェクト」の候補生7人に選ばれたことも話題に。辻野とは、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「キミとオオカミくんには騙されない」（2024年）で“きゃすたい”として人気コンビになるも、辻野がオオカミ役だったことから結果は不成立となっていた。2025年12月に「PopteenTV」で2とが再会する様子が公開され、その後それぞれのInstagramにて交際を公表した。（modelpress編集部）
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