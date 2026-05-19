【大阪王将】ラム×豚肉の旨辛スタミナメニューがどんぶりに「ラムトンジンギス飯」発売
大阪王将は5月20日、「ラムトンジンギス飯」(定番盛1,180円)を全国の餃子専門店「大阪王将」店舗で発売する。
「ラムトンジンギス飯」(定番盛1,180円、モリ盛1,680円、肉だけ盛790円)
昨年末に限定発売した旨辛スタミナメニュー「ラムトン ジンギスカン」シリーズは、ラム肉・豚肉・野菜を香ばしく炒めた商品として好評を博した。販売期間中には、ご飯と一緒に注文する人も多く、「丼メニューとして食べたい!」といった要望が多数寄せられたことから、今回、ラムトンジンギス飯として新たに発売する。
「ラムトンジンギス飯」(定番盛 1,180円)
同メニューは、ラムショルダーと豚頭肉を、豆板醤と特製ラムトンたれで香ばしく炒め、おろしニンニクとラーメンコショウを加えることで、力強い旨味と香りを引き出した。キャベツや人参の食感をアクセントに、目玉焼きもトッピング。甘辛の濃厚なたれがご飯によく絡む、満足感のある一品に仕上げた。
通常サイズの「定番盛」(1,180円)はラム肉＋豚肉が120g。その他に、ボリュームたっぷり170gの「モリ盛」(1,680円)、ご飯なしの「肉だけ盛」(790円)も用意している。
「ラムトンジンギス飯」(モリ盛 1,680円)
「ラムトンジンギス飯」(肉だけ盛 790円)
「ラムトンジンギス飯」(定番盛1,180円、モリ盛1,680円、肉だけ盛790円)
昨年末に限定発売した旨辛スタミナメニュー「ラムトン ジンギスカン」シリーズは、ラム肉・豚肉・野菜を香ばしく炒めた商品として好評を博した。販売期間中には、ご飯と一緒に注文する人も多く、「丼メニューとして食べたい!」といった要望が多数寄せられたことから、今回、ラムトンジンギス飯として新たに発売する。
同メニューは、ラムショルダーと豚頭肉を、豆板醤と特製ラムトンたれで香ばしく炒め、おろしニンニクとラーメンコショウを加えることで、力強い旨味と香りを引き出した。キャベツや人参の食感をアクセントに、目玉焼きもトッピング。甘辛の濃厚なたれがご飯によく絡む、満足感のある一品に仕上げた。
通常サイズの「定番盛」(1,180円)はラム肉＋豚肉が120g。その他に、ボリュームたっぷり170gの「モリ盛」(1,680円)、ご飯なしの「肉だけ盛」(790円)も用意している。
「ラムトンジンギス飯」(モリ盛 1,680円)
「ラムトンジンギス飯」(肉だけ盛 790円)