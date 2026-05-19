【じゅうじゅうカルビ×リラックマ】かわいすぎるコラボメニューやグッズが登場限定ポストカードをゲットするチャンス。

焼肉食べ放題「じゅうじゅうカルビ」は、2026年5月19日から6月17日までの期間、サンエックスのキャラクター「リラックマ」とのコラボレーションキャンペーンを全店で開催します。

グッズ販売やポストカードプレゼント、SNSキャンペーンも

期間中、コラボレーションメニューの販売や、ここでしか買えないオリジナルグッズの販売を実施。また、先着1万人にオリジナルポストカードのプレゼントや、SNSキャンペーンも併せて開催されます。

コラボレーションメニュー

・リラックマのみんなでごゆるりプレート

リラックマの大好物のパンケーキに、マンゴーやムースホイップを添えた"ごほうびプレート"です。

価格は1100円。

・コリラックマのだいすきいちごミルクフロート

コリラックマをイメージしたカラー。大好物のいちごソースとアイスを組み合わせています。

価格は880円。

・キイロイトリのプリン＆マンゴー

キイロイトリの趣味の貯金をコインチョコで表現。自分でカラメルソースをかけて仕上げるプリンです。

価格は660円。

すべて単品販売のみです。

オリジナルポストカード

コラボレーションメニューを注文すると、オリジナルポストカードがもらえます。

先着1万人限定で、各店なくなり次第終了です。

コラボレーショングッズ販売

じゅうじゅうカルビとリラックマのコラボグッズが登場します。

●アクリルスタンド 880円

●缶バッジ（全7種トレーディング） 605円

●缶バッジ（全7種セット／EC限定） 4235円

●アクリルブロック（全4種ランダム） 770円

●アクリルブロック（全4種セット／EC限定） 3080円

●ステッカーセット（3種1セット） 990円

●クリアファイル 660円

●キャンバスポーチ 1980円

●ミニタオルハンカチ 990円

〈グッズ販売店舗〉

【関東】

東小金井店、東尾久店、八王子インター店、雑色店、一之江店、清瀬店、三郷戸ヶ崎店、和光新倉店、坂戸元町店、草加松原店、東松山砂田店、千葉中央店、南行徳店、君津大和田店、大和中央店、横浜天王町店、鶴見中央店、磯子中原店



【甲信越・北陸】

新潟駅南店、新潟寺尾店、福井南店



【東海】

東静岡駅前店



【近畿】

桂南店、松井山手店、福知山店、中百舌鳥店、八戸ノ里駅前店、沢良宜駅前店、枚方宮之阪店、大久保インター店、神戸藤原台店、三田ウッディタウン店、神戸摩耶ランプ店、伊丹堀池店



【九州】

福岡橋本店、長崎三芳店

各店なくなり次第終了です。

グッズは、5月19日12時からECサイトでも販売します。

なお、今回のコラボレーションを記念したSNSキャンペーンを開催予定。詳細は後日、じゅうじゅうカルビ公式Xで告知するとのことです。

本キャンペーンは予告なく変更または終了する場合があります。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部