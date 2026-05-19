【じゅうじゅうカルビ×リラックマ】かわいすぎるコラボメニューやグッズが登場限定ポストカードをゲットするチャンス。
焼肉食べ放題「じゅうじゅうカルビ」は、2026年5月19日から6月17日までの期間、サンエックスのキャラクター「リラックマ」とのコラボレーションキャンペーンを全店で開催します。
グッズ販売やポストカードプレゼント、SNSキャンペーンも
期間中、コラボレーションメニューの販売や、ここでしか買えないオリジナルグッズの販売を実施。また、先着1万人にオリジナルポストカードのプレゼントや、SNSキャンペーンも併せて開催されます。
コラボレーションメニュー
・リラックマのみんなでごゆるりプレート
リラックマの大好物のパンケーキに、マンゴーやムースホイップを添えた"ごほうびプレート"です。
価格は1100円。
・コリラックマのだいすきいちごミルクフロート
コリラックマをイメージしたカラー。大好物のいちごソースとアイスを組み合わせています。
価格は880円。
・キイロイトリのプリン＆マンゴー
キイロイトリの趣味の貯金をコインチョコで表現。自分でカラメルソースをかけて仕上げるプリンです。
価格は660円。
すべて単品販売のみです。
オリジナルポストカード
コラボレーションメニューを注文すると、オリジナルポストカードがもらえます。
先着1万人限定で、各店なくなり次第終了です。
コラボレーショングッズ販売
じゅうじゅうカルビとリラックマのコラボグッズが登場します。
●アクリルスタンド 880円
●缶バッジ（全7種トレーディング） 605円
●缶バッジ（全7種セット／EC限定） 4235円
●アクリルブロック（全4種ランダム） 770円
●アクリルブロック（全4種セット／EC限定） 3080円
●ステッカーセット（3種1セット） 990円
●クリアファイル 660円
●キャンバスポーチ 1980円
●ミニタオルハンカチ 990円
〈グッズ販売店舗〉
【関東】
東小金井店、東尾久店、八王子インター店、雑色店、一之江店、清瀬店、三郷戸ヶ崎店、和光新倉店、坂戸元町店、草加松原店、東松山砂田店、千葉中央店、南行徳店、君津大和田店、大和中央店、横浜天王町店、鶴見中央店、磯子中原店
【甲信越・北陸】
新潟駅南店、新潟寺尾店、福井南店
【東海】
東静岡駅前店
【近畿】
桂南店、松井山手店、福知山店、中百舌鳥店、八戸ノ里駅前店、沢良宜駅前店、枚方宮之阪店、大久保インター店、神戸藤原台店、三田ウッディタウン店、神戸摩耶ランプ店、伊丹堀池店
【九州】
福岡橋本店、長崎三芳店
各店なくなり次第終了です。
グッズは、5月19日12時からECサイトでも販売します。
なお、今回のコラボレーションを記念したSNSキャンペーンを開催予定。詳細は後日、じゅうじゅうカルビ公式Xで告知するとのことです。
本キャンペーンは予告なく変更または終了する場合があります。
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部