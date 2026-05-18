B・フェルナンデスがプレミア最多記録に並ぶ20アシスト目!! 今季のチャンスメイク数は2位以下を大きく引き離す数字に
マンチェスター・ユナイテッドのポルトガル代表MFブルーノ・フェルナンデスが、プレミアリーグの最多アシスト記録に並んだ。
17日に開催されたプレミアリーグ第37節でマンチェスター・UはN・フォレストと対戦。前半6分にDFルーク・ショーの得点で先制したものの、後半8分にDFモラートにヘディングで叩き込まれてN・フォレストに追い付かれてしまう。しかし、10分にFWマテウス・クーニャが決めて勝ち越すと、31分にB・フェルナンデスが魅せる。
右サイドでフリーでボールを呼び込むと、鋭いグラウンダーのクロスを供給。ゴール前で待ち構えていたFWブライアン・ムベウモが左足で押し込み、リードを2点差に広げた。
このアシストはB・フェルナンデスにとって、今季のプレミアリーグで20アシスト目。この数字はティエリ・アンリ氏、MFケビン・デ・ブライネと並び、プレミアリーグ最多タイ記録となった。なお、『BBC』によると、B・フェルナンデスのチャンクメイク数は図抜けており、今季のプレミアリーグで最多となる132回。2位のリバプールMFドミニク・ショボスライの74回よりも58回も多い数字となっている。
試合は、33分にN・フォレストに再び1点差に詰め寄られたが、逃げ切ったマンチェスター・Uが3-2の勝利を収め、3位フィニッシュを確定。B・フェルナンデスは「チームメイトは僕のパスから得点しようとしていたんだ」と冗談交じりに語りつつ、「アシストも勝利も達成できてとても嬉しいよ。今日で20アシストを達成だ。あと1試合残っているから、どうなるか見てみよう。ひとまずプレミアリーグでの自己最多記録だから、本当に満足しているよ」と続けている。
17日に開催されたプレミアリーグ第37節でマンチェスター・UはN・フォレストと対戦。前半6分にDFルーク・ショーの得点で先制したものの、後半8分にDFモラートにヘディングで叩き込まれてN・フォレストに追い付かれてしまう。しかし、10分にFWマテウス・クーニャが決めて勝ち越すと、31分にB・フェルナンデスが魅せる。
このアシストはB・フェルナンデスにとって、今季のプレミアリーグで20アシスト目。この数字はティエリ・アンリ氏、MFケビン・デ・ブライネと並び、プレミアリーグ最多タイ記録となった。なお、『BBC』によると、B・フェルナンデスのチャンクメイク数は図抜けており、今季のプレミアリーグで最多となる132回。2位のリバプールMFドミニク・ショボスライの74回よりも58回も多い数字となっている。
試合は、33分にN・フォレストに再び1点差に詰め寄られたが、逃げ切ったマンチェスター・Uが3-2の勝利を収め、3位フィニッシュを確定。B・フェルナンデスは「チームメイトは僕のパスから得点しようとしていたんだ」と冗談交じりに語りつつ、「アシストも勝利も達成できてとても嬉しいよ。今日で20アシストを達成だ。あと1試合残っているから、どうなるか見てみよう。ひとまずプレミアリーグでの自己最多記録だから、本当に満足しているよ」と続けている。