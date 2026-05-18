B・フェルナンデスがプレミア最多記録に並ぶ20アシスト目!! 今季のチャンスメイク数は2位以下を大きく引き離す数字に

B・フェルナンデスがプレミア最多記録に並ぶ20アシスト目!! 今季のチャンスメイク数は2位以下を大きく引き離す数字に