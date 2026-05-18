5月15日、5人組アイドルグループ「M!LK」の塩崎太智が、Instagramに移動中の写真を投稿した。貴重なオフショットはファンからも好評だが、塩崎が持っていた “あるもの” に注目が集まっている。

塩崎は雲と飛行機の絵文字を投稿し、空港の動く歩道に乗る写真を添えた。

「キャリーバッグを引く塩崎さんは、黒いシャツにパンツとラフなスタイルでした。空港を移動中に撮影したようで、肩から茶色のバッグを提げていました。

このバッグは特徴的なデザインからSNSですぐに特定され、『LOUIS VUITTON（ルイ・ヴィトン）』のスピーディ・バンドリエール30であることが判明。ブランドの公式サイトによれば、62万7000円と記載されており、注目を集めることになったのです」（スポーツ紙記者）

“62万円高級バッグ” を身につける塩崎に関して、Xでは

《値段に爆滅》

《セレブすぎて滅！！バックに金かけれる生活できてて良かった〜》

《金額に目玉飛び出そうになった》

など、驚く声があがっている。人気アイドルの私物がここまで話題を呼んだのには理由があるようだ。

「塩崎さんは過去のバラエティ番組などで、M!LKのメンバーから “ケチ” なエピソードをたびたび暴露されています。

2025年3月におこなわれたアルバム『M!X』のリリース記念イベントでも、佐野勇斗さんが『先日M!LKのなかで流行っているゲームをしていて、負けたら飲み物とかご馳走しようっていう企画をやりまして、太智くんが負けたんですけど、奢ってくれないんです』と語っていました。

また、塩崎さんは黒いTシャツ、ショートパンツ、サンダルというラフなスタイルを好み、ゲームを始めたばかりのキャラクターがつけるシンプルな装備に近いことから、ファンの間で “初期装備ニキ（※兄貴の略称）” と称されています。

“ドケチキャラ” が定着しているだけに、今回ハイブランドのアイテムをまとっていたことでギャップに驚かれたのでしょう」（芸能記者）

M!LKは、2025年に配信された楽曲『イイじゃん』が注目を集め、大みそかの『第76回NHK紅白歌合戦』に初出場を果たすなど、大ブレイクを果たした。現在も多くの音楽番組に出演しているが、塩崎はバラエティ番組でも頭角を現している。

「飾らない人柄とどんな企画でも物怖じせず全力で挑む姿から、個人でバラエティに出る機会も増えています。

直近でも、『ザ！世界仰天ニュース』（日本テレビ系）や『相席食堂』（朝日放送）、『テレビ×ミセス』（TBS系）など、ジャンルもさまざまです。

M!LKは2014年に結成されて以降、ブレイクまで時間がかかったグループとして知られていますが、塩崎さんがルイ・ヴィトンのバッグを持つ様子に安心するファンも多いようです」（同前）

“初期装備” からパワーアップした姿を見せてくれそうだ。