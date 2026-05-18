さらば青春の光・森田哲矢と、ポップスピアニストのハラミちゃんが、音楽アーティストを招き、“ついついやってしまう言動”からゲストの知られざるパーソナリティーを紐解いていく月イチの音楽トークバラエティ「音バナ♪ついつい」（ABCテレビ）。5月17日（日）放送回には、キング・オブ・ヒップホップ、AK-69をゲストに迎えた。

【TVer】「俺、ついつい着がちなんです」とAK-69が明かしたものって？ AK-69の“ついつい”をさらば森田＆ハラミちゃんが深掘り！

AK-69は、日本のヒップホップを牽引してきたレジェンドで、アスリートにファンが多いことでも知られるキング・オブ・ヒップホップ。今年アーティスト活動30周年を迎え、6月には“出禁”となっていた日本武道館で4年ぶりのライブを行うなど、第一線を走り続けている。そんなAK-69の“ついつい”エピソードとは？



♪ついつい車買っちゃいます

「心の中から“大好きだ”と思っているのは、“音楽”と“車”と“ゴルフ”」というAK-69。現在は7台の車を所有。メルセデスAMG G63とフェラーリ・プロサングエは、どちらも去年の誕生日に納車されたもの。

現在も戦闘機を意識し細かいところまでオーダーした世界で1台のフェラーリ・296スペチアーレと、フェラーリ・849テスタロッサの2台を発注していて、2年後くらいに手元に届くという。



♪ついつい忘れ物しちゃいます

買い物も豪快なら、忘れ物も「全部忘れる」と豪快。空港に着いて荷物を預ける時にスーツケースを持っていないことに気づいたり、新幹線に電話やカバン、ジュエリーを忘れるのも日常茶飯事。「これまでジュエリーは忘れても戻って来ていたが、昨年ついにブレスレット2本と指輪、総額1000万を忘れて返ってこなかった」という話に森田が驚くなか、ハラミちゃんはおずおずと「めっちゃ一緒です。私も海外に行くたびに衣装とかをホテルに置いてきちゃうし、カードも免許証も全部なくすので、財布を絶対に家に置いていきます」と告白。すると森田が、「ハラミちゃんが帰ったあとの楽屋俺が掃除する」と宣言した！？



♪ついついピアノから始まりがち

私生活が豪快なAK-69だが、音楽制作においては繊細で「有名になっている曲は、大体ピアノから始まっている」という。「姉がピアノの先生。小さい時から、起きるとラジオでクラシックがかかっているか、姉のピアノの練習の音で目覚めていた。“いい”と思う基準の中に、ピアノが組み込まれてる」とその理由を語った。

そんなピアノで始まるAK-69の代表曲「START IT AGAIN」をハラミちゃんが解説。作中で描かれるどん底から這い上がる再生の物語とコード進行の関係性を紐解き、作った本人をも驚かせた。また、森田に普段の曲作りをきかれると「オケに“宇宙語”でメロディを載せていく」と明かし、ハラミちゃんのピアノに併せて、即興の“宇宙語”ラップを実践してくれた。



♪ついつい歌詞に使ってしまう言葉は？

「言葉が一番大事」というAK-69には、“ついつい”歌詞に使ってしまう言葉があるという。それが「土曜日」と「Saturday」、「夜中の0時」。またAK-69は「ラッパーは“仲間たちと稼ぐMoney”をよく使う。でも、売れてくると仲間割れする」と言って森田とハラミちゃんを笑わせた。 「忘れ物は多いのに、歌詞は忘れない」というAK-69は、「ライブで歌詞を出すプロンプターは使わない。カンペを見た時点で、その言葉に乗る“魂の容量”が減るんですよ。声の出し方も違うんですね。画面を見ながら発した声と、客席を見据えて発した声って、一緒のようで違うんですよ。自分のワンマンライブでは一切見ないです」とアーティストとしてのプライドを見せると、森田が「その気持ちで新幹線にも乗ってほしい」と言って笑わせた。



音楽トークバラエティ「音バナ♪ついつい」（ABCテレビ）は、毎月第3日曜 深夜0時10分から放送。ゲストの“ついつい”エピソードを深堀るちょこっとトーク「音バナ♪ついついミニ」は、毎週火曜 深夜0時17分から放送。どちらもTVerで無料見逃し配信あり。



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