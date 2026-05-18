MEGUMIが“お腹周り”の悩みに回答「ご飯だけを調整してもだめ」 実体験ふまえた美容法を提案へ
俳優・タレント・実業家として活躍するMEGUMIが、きょう18日放送のカンテレ・フジテレビ系『旬感LIVE とれたてっ！』（月〜金 後1：50）に出演し、MEGUMI流の“美の極意”を明かす。
【写真】『旬感LIVE とれたてっ！』MEGUMI＆秦令欧奈アナの2ショット
MEGUMIは、『とれたてっ！』でMCを務める青木源太アナと親交が深く、LINEでやりとりをする仲だという。今年2月には青木アナがMEGUMIにメッセージを送り「早起きをして、丁寧に朝ごはんを作ること」がマイブームという情報を仕入れたと、『とれたてっ！』の放送内で明かしていた。
今月、自身のダイエット体験談を明かした著書『わたしはこれでやせました』（ダイヤモンド社）を出版。番組では、秦令欧奈アナのインタビューに対し、40代になってから「病気でもないけど、何か不調で」と抗えない体調の変化があったことが、本の出版のきっかけだと明かす。
また、番組では20代〜40代の女性100人に「“ここだけはなんとかしたい”体の部位」をアンケート。肌の悩みなど、年代ごとに特色がある悩みが寄せられ、特に多かった項目に対し、MEGUMIが実体験をふまえた美容法を提案する。
アンケートで1位となったのは “お腹周り”に関する悩みで、回答者の約7割がMEGUMIと同じ40代の女性。「食べる量は減っているのに…」と体型変化のギャップに悩む声に、MEGUMIも共感。「私ももう、一生変わらないのかな、と思っていたんです」と悩んでいたことを明かしながらも「ご飯だけを調整してもだめで」「3本柱でやっていくと変わりました」と、自身が実施した具体的なアプローチを明かす。さらに、MEGUMIならではの手軽な美容方法なども紹介。健康的な身体づくりのヒントが満載の内容となる。
【写真】『旬感LIVE とれたてっ！』MEGUMI＆秦令欧奈アナの2ショット
MEGUMIは、『とれたてっ！』でMCを務める青木源太アナと親交が深く、LINEでやりとりをする仲だという。今年2月には青木アナがMEGUMIにメッセージを送り「早起きをして、丁寧に朝ごはんを作ること」がマイブームという情報を仕入れたと、『とれたてっ！』の放送内で明かしていた。
また、番組では20代〜40代の女性100人に「“ここだけはなんとかしたい”体の部位」をアンケート。肌の悩みなど、年代ごとに特色がある悩みが寄せられ、特に多かった項目に対し、MEGUMIが実体験をふまえた美容法を提案する。
アンケートで1位となったのは “お腹周り”に関する悩みで、回答者の約7割がMEGUMIと同じ40代の女性。「食べる量は減っているのに…」と体型変化のギャップに悩む声に、MEGUMIも共感。「私ももう、一生変わらないのかな、と思っていたんです」と悩んでいたことを明かしながらも「ご飯だけを調整してもだめで」「3本柱でやっていくと変わりました」と、自身が実施した具体的なアプローチを明かす。さらに、MEGUMIならではの手軽な美容方法なども紹介。健康的な身体づくりのヒントが満載の内容となる。