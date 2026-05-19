19日、中国・上海の日本料理店に刃物をもった男が押し入り、日本人2人を含む3人がけがをしました。現場は上海の金融街にあるビルの3階にある日本料理店です。警察によりますと、19日正午頃、59歳の男が店内に押し入り、果物ナイフで人を切りつける事件があったということです。この事件で3人が負傷し、上海の日本総領事館によりますと、このうち2人は日本人だということです。いずれも容体は分かっていません。男はすでに逮捕され