バルセロナvsベティス スタメン発表
[5.17 ラ・リーガ第37節](カンプ・ノウ)
※28:15開始
<出場メンバー>
[バルセロナ]
先発
GK 13 ジョアン・ガルシア
DF 2 ジョアン・カンセロ
DF 18 ジェラール・マルティン
DF 23 ジュール・クンデ
DF 24 エリック・ガルシア
MF 6 ガビ
MF 8 ペドリ
MF 22 マルク・ベルナル
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
FW 11 ラフィーニャ
FW 16 フェルミン・ロペス
控え
GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー
GK 31 ディエゴ・コッヘン
DF 3 アレックス・バルデ
DF 4 ロナルド・アラウホ
DF 5 パウ・クバルシ
DF 15 アンドレアス・クリステンセン
DF 42 Xavi Espart
MF 17 マルク・カサド
MF 20 ダニ・オルモ
MF 43 Tomás Marqués
FW 14 マーカス・ラッシュフォード
FW 19 ルーニー・バルドグジ
監督
ハンジ・フリック
[ベティス]
先発
GK 1 アルバロ・バジェス
DF 2 エクトル・ベジェリン
DF 4 ナタン
DF 16 バレンティン・ゴメス
DF 23 ジュニオール・フィルポ
MF 7 アントニー
MF 10 アブデ・エザルズリ
MF 14 ソフィアン・アムラバト
MF 15 アルバロ・フィダルゴ
MF 18 ネルソン・デオッサ
FW 20 ジオバニ・ロ・チェルソ
控え
GK 13 アドリアン
GK 25 パウ・ロペス
DF 12 リカルド・ロドリゲス
DF 42 Pablo Busto
MF 8 パブロ・フォルナルス
MF 17 ロドリゴ・リケルメ
MF 21 マルク・ロカ
MF 22 イスコ
FW 9 チミー・アビラ
FW 11 セドリック・バカンブ
監督
マヌエル・ペジェグリーニ
※28:15開始
<出場メンバー>
[バルセロナ]
先発
GK 13 ジョアン・ガルシア
DF 2 ジョアン・カンセロ
DF 18 ジェラール・マルティン
DF 23 ジュール・クンデ
DF 24 エリック・ガルシア
MF 6 ガビ
MF 8 ペドリ
MF 22 マルク・ベルナル
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
FW 11 ラフィーニャ
FW 16 フェルミン・ロペス
控え
GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー
DF 3 アレックス・バルデ
DF 4 ロナルド・アラウホ
DF 5 パウ・クバルシ
DF 15 アンドレアス・クリステンセン
DF 42 Xavi Espart
MF 17 マルク・カサド
MF 20 ダニ・オルモ
MF 43 Tomás Marqués
FW 14 マーカス・ラッシュフォード
FW 19 ルーニー・バルドグジ
監督
ハンジ・フリック
[ベティス]
先発
GK 1 アルバロ・バジェス
DF 2 エクトル・ベジェリン
DF 4 ナタン
DF 16 バレンティン・ゴメス
DF 23 ジュニオール・フィルポ
MF 7 アントニー
MF 10 アブデ・エザルズリ
MF 14 ソフィアン・アムラバト
MF 15 アルバロ・フィダルゴ
MF 18 ネルソン・デオッサ
FW 20 ジオバニ・ロ・チェルソ
控え
GK 13 アドリアン
GK 25 パウ・ロペス
DF 12 リカルド・ロドリゲス
DF 42 Pablo Busto
MF 8 パブロ・フォルナルス
MF 17 ロドリゴ・リケルメ
MF 21 マルク・ロカ
MF 22 イスコ
FW 9 チミー・アビラ
FW 11 セドリック・バカンブ
監督
マヌエル・ペジェグリーニ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります