ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」第１９回「過去からの刺客」が１７日に放送された。

冒頭、織田信長（小栗旬）の前に織田家重臣が集った席で、信長が嫡男信忠（小関裕太）に家督を譲って美濃と尾張を任せると告げ、自身は安土に移るとした。

傍らに座る弟織田信孝が「おめでとうございます、兄上」と告げた。演じていたのは結木滉星（３１）。「快盗戦隊ルパンレンジャーＶＳ警察戦隊パトレンジャー」のパトレン１号・朝加圭一郎役や、「風間公親 教場０」の尾山柔役などで知られる。サッカー三笘薫の兄。

ネットでも話題となり「見覚えあると思ったらパトレンジャーか？三笘選手のご兄弟ですよね？」「織田信孝、三笘さんのお兄さんじゃない？」「実力を行使しそうな織田信孝どのだ」「織田信孝 パトレン１号やないか」「顔見たことあるー！って思ってたら朝加圭一郎の中の人じゃないの！」と盛り上がった。

公式では織田信孝は「家督を継いだ兄・信忠とともに信長の天下一統の力となる。父の命で四国遠征に出ていたときに本能寺の変が起きたことを知る」と紹介されている。