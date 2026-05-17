バーバリー ビューティの秋の新色♡ロンドン着想の艶リップが登場

バーバリー ビューティの人気リップコレクション「バーバリー ブリット シャイン」から、ロンドンの街並みに着想を得た秋の新色が2026年6月4日（水）より登場します。アーバンで洗練されたニュートラルカラーは、ひと塗りで上品なツヤと透明感を演出♡うるおい感たっぷりの軽やかなテクスチャーで、毎日のメイクをよりモダンにアップデートしてくれる注目のコレクションです。

ロンドンを映した新色コレクション

「バーバリー ブリット シャイン」は、グロスのような輝きとリップケア効果を兼ね備えた人気シリーズ。今回の新色は、ロンドンの街並みや空気感を表現した全5色で展開されます。

600 メイフェアミューズ

21 ニューボンドストリート

601 ブリティッシュローズ

660 ホースフェリーブリック

668 ハムステッドオーク

それぞれ異なるニュアンスを持ちながらも、肌になじみやすいニュートラルトーンに仕上げられているのが魅力です。

価格は各3g入りで6,050円（税込）。デイリーにも特別な日にも使いやすいカラー展開で、自然体の美しさを引き立ててくれます。

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ツヤ・保湿・心地よさを両立

「バーバリー ブリット シャイン」は、見た目の美しさだけでなく、快適なつけ心地にもこだわったリップコレクションです。

グロスのようなみずみずしい輝きを与えながら、長時間美しい仕上がりをキープ。軽やかでべたつきにくいテクスチャーが唇をやさしく包み込み、乾燥しやすい季節でもうるおい感をキープします。

さらに、使うたびにふっくらとした印象へ導いてくれるのもポイント。リップメイクを楽しみながら、ケア感覚でも使えるのが嬉しいですね♪

リップケア発想の贅沢フォーミュラ

フォーミュラには、ローザダマスケナ1、ホホバオイル2、アボカドオイル*3を配合。うるおいヴェールで唇を包み込み、水分が逃げにくい状態をサポートします。

また、時間が経っても乾燥しにくく、なめらかな質感が続くのも魅力。香りには、バラの花びらを思わせるシグネチャーにフルーツやグリーンを重ね、上品で心地よい印象に仕上げています。

*1 ダマスクバラ花エキス（保湿成分）

*2 ホホバ種子油（保湿成分）

*3 アボガド油（保湿成分）

秋メイクを彩る洗練カラー

ロンドンの空気感をまとったような、「バーバリー ブリット シャイン」の新色コレクション。

シックで洗練されたニュートラルトーンは、秋のファッションやメイクにも自然になじみ、毎日の表情をより魅力的に演出してくれます♡

ツヤ感、保湿感、使い心地のすべてを叶える新作リップで、自分らしいニュートラルカラーを見つけてみてはいかがでしょうか。2026年6月4日（水）の発売をぜひお見逃しなく。