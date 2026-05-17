「ＳＶリーグ・男子ファイナル」（１７日、横浜アリーナ）

２戦先勝方式の最終戦が行われ、大阪Ｂが前回王者のサントリーを３−０で撃破し、初優勝を飾った。

第１セットから大阪Ｂの猛攻が止まらなかった。日本代表の西田有志が波に乗り、序盤から得点を量産。サントリーは要所でのミスが重なり、押され続けた。第１セットを２５−２２で大阪Ｂが先取すると、そのまま第２セットを２５−２０、第３セットを２５−１８と圧倒。最後は西田が、相手が反応できないほどキレのあるサービスエースをたたき込み、勝負が決まった。

初優勝が決まると、大阪Ｂはコート中央で集まり歓喜の輪を作って喜び爆発。サントリーはコートで一列に並んで観客席に一礼し、ファンに感謝を伝えた。西田と高橋藍の両主将は抱き合い、ともに号泣。ＳＶリーグ新設から“顔”としてけん引してきた２人が、健闘をたたえ合った。

高橋藍は今季限りでのサントリー退団が決定しており、来季からは強豪のポーランドリーグでのプレーが有力となっている。「負けてしまった結果が全て。勇退する選手と勝って終われなかったのは心残り。悔しさだけが残った試合」と受け止めつつ、「バレー人生として、この負けは成長できる。敗者だからこそ学べると思う。この悔しさを受け止めて次につなげたい」と前を向いた。