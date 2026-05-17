【コンビニぺこ活】今月もフード業界の重鎮Ｘ氏が、コンビニ商品をじっくり分析・評価します。梅雨入りを前に今が一番爽やかな気候で行楽日和が続いています。今こそコンビニでお手軽な商品を買い、梅雨入り前の貴重な日々を楽しんじゃいましょう！ （評価は１０点満点）

【セブン】

【本場っぽい雰囲気だけど…】「フィリーチーズステーキ仕立てロール」（税込み４２９・８４円）

フィリーチーズステーキといえば米フィラデルフィアの名物サンドイッチで、日本でも提供している店がある。米国料理では珍しい薄切り肉を炒めて作る料理だが、今回の商品は本家と比べると小さめに感じる。とはいえ、薄切り肉を炒めたものをバゲット風のパンに挟んでチーズがトロリとしているので、見た目は完全にフィリーチーズステーキだ。

食べてみるとパンは食感がしっかりありながら、ちょっと柔らかで、本場っぽい雰囲気がある。肉の味は甘めの味付けで、玉ねぎのソテーも入っており、チーズソースもしっかり入っているが、少し味が単調なのが気になった。ハラペーニョなどアクセントになるものが欲しい。【おいしさ＝７点、満足度＝６点】

【主役のずんだは塩気＆甘みバッチリ】「ずんだが主役のお団子」（税込み３７８円）

名前の通り、もっちりとしてコシのある大きめの団子の上に、鮮やかな緑色のずんだあんがたっぷりと盛り付けられており、まさしく“ずんだが主役のお団子”になっている。ずんだあんは枝豆の粒感があり甘みが強めで、豆の存在感をしっかりと感じることができるが、少し枝豆の風味が薄い気もする。団子丸々１個とずんだあんを一緒に食べると、先にずんだあんが消えて団子が残る感じになるので、団子を４分の１くらいに切って食べるのが良さそうだ。

主役のずんだは塩気も効いており、しっかりとした甘さがあるのでお茶受けとして十分な逸品だ。【おいしさ＝８点、満足度＝８点】

【ファミマ】

【惜しまれるたくあんの存在感】「青磯海苔 まぐろたくあん」（税込み２３８円）

パリパリののりで包んで食べるおにぎりで、ごはんはひと粒ひと粒の食感が感じられるオーソドックスな炊き加減。ごはんに塩味はなく具材で食べさせる設計だ。

一口食べるとマグロのたたきの脂感とわさびの風味が穏やかに広がる。のりは韓国産でしっかりとした厚みがあるが、「青磯海苔」とあえて主張するほどの磯の香りは感じない。主役の一つであるたくあんは、パッケージ写真ほどの量は入っていない感じで、もう少しパリパリ感が欲しいと感じる。全体として、わさびの風味がアクセントになったマグロのたたきのおにぎりという印象で、「たくあん」の存在感が乏しい点が惜しまれる。【おいしさ＝６点、満足度＝７点】

【コクのあるプリン味！】「プリンみたいなパン」（税込み１３０円）

その名の通り、プリンをコンセプトにした菓子パンで、丸く高さのある形状に上部の焼き色がプリンのカラメル部分をイメージしており、ちょっとかわいい見た目に仕上がっている。中にはカスタードクリームとキャラメル風味のソースが入っていて、合わせて食べるとプリン味になるという設計だ。

食べてみるとキャラメルソースは苦みもあり、甘みもある。これだけでプリンのイメージが出来上がっていて、そこにカスタードクリームが加わることでコクのあるプリン味が完成する。パン生地自体は黄色みがかったリッチなタイプでふんわり感もあり、プリン好きの期待に応える商品だ。【おいしさ＝８点、満足度＝９点】

【ローソン】

【圧倒的ポークフランク】「極太ポークフランクデニッシュ カレーソース」（税込み２８９円）

極太ポークフランクがとにかく太く、ボリューミーな一品だ。一般的なソーセージパンの倍以上の太さはありそうで、デニッシュ生地の上にドンとのっており、圧倒的な存在感を放つ。極太ポークフランクの味付けは、スパイスやスモーク感が突出していないニュートラルなものだが、存在感がすごいのでデニッシュ生地やカレーソースに負けない肉感だ。

厳しいことを言うと、デニッシュの食感もカレーソースの風味も極太ポークフランクの前ではかすんでしまっているのが残念なところ。ただ、肉の満足感を求める人にとっては期待を裏切らない一品であり、食べ応えも十分だ。【おいしさ＝７点、満足度＝９点】

【味は少々単調でも上品な仕上がり】「Ｕｃｈｉ Ｃａｆｅ×森半 ショコラドーム 抹茶」（税込み３２２円）

こちらは京都・宇治の老舗お茶ブランド「森半」とのコラボ商品で、抹茶の風味を楽しめるドーム状のケーキだ。構成は下から抹茶スポンジ、抹茶ミルククリーム、中央に抹茶ソース、全体が抹茶チョコレートでコーティングされている。

全体的に甘さがかなり抑えられており、「大人向けのスイーツ」という印象。抹茶ミルククリームは口どけが良く、スッと消える感じでコクは控えめだが、中央の抹茶ソースや全体の抹茶風味は濃過ぎず抹茶感が適度にある。味に大きな変化やパンチがなく少々単調に感じられるが、上品に仕上がっている。【おいしさ＝６点、満足度＝６点】