「アジアの舞台で堂々たる戦い」ガンバのACL２制覇をチェアマンが祝福！「世界に伍するリーグへの変革を加速させる原動力」
ガンバ大阪は現地５月16日、アジア・チャンピオンズリーグ２の決勝でアル・ナスル（サウジアラビア）と敵地キングサウード・ユニバーシティ・スタジアムで対戦。デニス・ヒュメットが挙げたゴールを最後まで守り抜き、１−０で競り勝った。
試合後にＪリーグを通じて、野々村芳和チェアマンが「ガンバ大阪の選手、スタッフ、関係者の皆さま、AFCチャンピオンズリーグTwo優勝、誠におめでとうございます」と祝福のコメント。Ｇ大阪の健闘を称えた。
「競争力が著しく高まるアジアの舞台で、堂々たる戦いを見せてくれました。就任１年目でタイトル獲得となったイェンス・ヴィッシング監督のもと、クラブのDNAを引き継ぎ国際舞台を熟知する経験豊かなコーチ陣の支えもあり、ベテラン、若手を問わず選手たちが毎試合、高い集中力を発揮してプレーしてくれました」
そして「地理的なビハインドがある中、ファン・サポーターの素晴らしい応援も大きな後押しとなり、まさにクラブ一丸となる戦いぶりでした。この勝利は、Ｊリーグが目指すアジア、そして世界に伍するリーグへの変革を加速させる大きな原動力となります」と続ける。
最後に「この遠征が安全に実現するための多くの方のご尽力に対し、改めて御礼申し上げます。ガンバ大阪は次シーズン、AFCチャンピオンズリーグEliteプレリミナリーステージ（本大会への予備予選）から出場いたします。更なる高みとなるアジアの頂点への挑戦を、心から期待しております」と締めくくった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ヒュメットの絶妙フィニッシュ＆キャプテン中谷の歓喜のトロフィーリフト
試合後にＪリーグを通じて、野々村芳和チェアマンが「ガンバ大阪の選手、スタッフ、関係者の皆さま、AFCチャンピオンズリーグTwo優勝、誠におめでとうございます」と祝福のコメント。Ｇ大阪の健闘を称えた。
そして「地理的なビハインドがある中、ファン・サポーターの素晴らしい応援も大きな後押しとなり、まさにクラブ一丸となる戦いぶりでした。この勝利は、Ｊリーグが目指すアジア、そして世界に伍するリーグへの変革を加速させる大きな原動力となります」と続ける。
最後に「この遠征が安全に実現するための多くの方のご尽力に対し、改めて御礼申し上げます。ガンバ大阪は次シーズン、AFCチャンピオンズリーグEliteプレリミナリーステージ（本大会への予備予選）から出場いたします。更なる高みとなるアジアの頂点への挑戦を、心から期待しております」と締めくくった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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