◆米大リーグ ロッキーズ―ダイヤモンドバックス（１６日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）

ロッキーズ・菅野智之投手（３６）が１６日（日本時間１７日）、本拠地・ダイヤモンドバックス戦で先発マウンドに立ち、初回は無失点の好発進を切った。

初回は先頭のマルテに右前安打を浴びたが、続くキャロルを二直。マルテが飛び出していたため併殺になった。２死走者なしからペルドモに中前安打を浴びて二盗も許したが、アレナドを右飛に打ち取って、本塁は踏ませなかった。

メジャー２年目で、今季からロッキーズに加わった菅野は、３月にはワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）にも出場したが、４月終了時点で６試合に登板して３勝１敗、防御率２・８４と好発進を切った。

巨人で１３６勝、メジャーで１３勝。日米通算１５０勝に王手をかけたが、その後は５月４日（同５日）の本拠地・メッツ戦で６回途中４失点、同１０日（同１１日）の敵地・フィリーズ戦で５回５失点で２連敗。２試合連続で節目の１勝をつかめず、防御率も４・０７となり、この日の試合を迎えた。

前日１５日（同１６日）には日米通算１５０勝へ「（１５０勝は）通過点ですし、何とか早く達成できると（いい）。明日決められるように頑張ります」と意気込み、１３〜２４年にプレーした巨人での日々を「やっぱり、一番伝統のあるチーム（巨人）で１２年間プレーできたっていうのは僕の財産になっていますし、その間に素晴らしいチームメートがいて、監督はじめコーチの方からいろいろ学んだっていうのが一番誇れる部分だと思います」と思い返していた。