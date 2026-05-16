【ダイソー】330円で車内が激変！ バズり中の「2IN1車載ドリンクホルダー」でできる3つのこと
「車のドリンクホルダーが足りない」「テイクアウトした大きなカップの置き場に困る」そのようなドライバーの切実な悩みを、わずか330円で解決してくれるアイテムがダイソーにはあります。
その名も「2IN1車載ドリンクホルダー」（税込330円）。既存のカー用品メーカーを脅かすほどの拡張性と利便性を備えています。今回は、この話題の商品のスペックから活用シーン、そして「何ができるようになるのか」まで徹底解説します。
価格：税込330円
材質：ABS樹脂
本体サイズ：12×18×8.5cm
耐荷重：約600g
パッケージを開けると、本体とすき間調整用のスポンジパッドが入っています。このスポンジを本体の側面に貼り付けることで、車種ごとの微妙なサイズの差を埋め、ガタつきを抑えて固定できる仕組みです。
▼360度回転する
「2IN1車載ドリンクホルダー」の上部ホルダーは、360度回転できるので、好きな位置にドリンクホルダーを持ってくることが可能です。
▼サイズを変えることができる
「2IN1車載ドリンクホルダー」の最大の特徴といっても過言ではないのが、上部ホルダーのサイズを変えることができる点。
上部のホルダーの3枚のプレートは、スライド式で外側に引っ張ることができ、最大直径約15cmまで開くことが可能です。
▼「カップ麺」を安定して置ける
車内での食事、特にカップ麺は置き場に最も困るものの代表格でした。膝の上は熱くて危険ですし、ダッシュボードは滑りやすく不安定。しかし、このホルダーは最大直径15cmまで広がるため、標準的なサイズのカップ麺ならすっぽりとホールドできます。長距離ドライブの休憩中、サービスエリアやコンビニの駐車場で安全に温かい食事が楽しめるようになりますね。
▼特大サイズのカップやテイクアウト容器に対応
Lサイズカップや、底が広くなっているチルドカップ、さらには大きめのマイボトル・マイタンブラーなど、純正のホルダーには入らなかった大きな容器も、この可動式アームならガッチリ固定。これまで助手席の人に持ってもらっていた飲み物も、スマートに収納可能です。
▼スマートフォンホルダーとしての活用も！
上部ホルダーは幅約15cmまで対応しているため、飲み物を置かない時はスマートフォンホルダーとしても機能します。ホルダー部分が360度回転するため、運転の邪魔にならない位置に置くことができますよ。
「助手席に座る人の分も合わせると、ドリンクホルダーが足りない」というのはよくある話。この2IN1ホルダーを1つ設置するだけで、運転席周りの収納力が倍増します。中央のコンソール部分に設置すれば、運転手と助手席の人がそれぞれ2つずつホルダーを使えるようになり、快適性が一気に向上しますよ。
▼車内でのワークタイムや動画視聴
休憩中に車内でスマートフォンを使って動画を見たり、軽食を食べたりする際、このホルダーは「マルチテーブル」のような役割を果たします。上段にスマホを立てかけ、下段にドリンクを置けば、自分だけのパーソナルスペースが完成。営業職の人の車内休憩などにも最適です。
▼子育て世代の強い味方
ストローマグやお菓子の入ったカップなど、子どもが使う容器は形状が特殊でホルダーに入らないことが多々あります。可変式アームなら、どんな形状のマグでもサイズを合わせて固定できるため、走行中のこぼれ防止に役立ちます。
・ドリンクホルダーが引き出し式のタイプ
・ホルダーの周囲にパネルやスイッチがあるタイプ
・ホルダー自体が極端に浅い、または特殊な形状をしているタイプ
これらの場合、本体が干渉して取り付けられないことがあります。また、耐荷重は約600gとなっているため、あまりに重いものを載せないよう注意が必要です。
ダイソーの「2IN1車載ドリンクホルダー」は、単なる便利グッズの域を超え、車内での過ごし方そのものを変えてくれるアイテムです。この拡張性が、330円という驚きの安さで手に入ります。もしお近くのダイソーで見かけたら、迷わず手に取ってみることをおすすめします。
(文:矢野 きくの)
その名も「2IN1車載ドリンクホルダー」（税込330円）。既存のカー用品メーカーを脅かすほどの拡張性と利便性を備えています。今回は、この話題の商品のスペックから活用シーン、そして「何ができるようになるのか」まで徹底解説します。
「2IN1車載ドリンクホルダー」とは？この商品は、車に備え付けられている既存のドリンクホルダーに差し込むだけで、「1つのホルダーを2つに増設できる」という魔法のようなアイテムです。
価格：税込330円
材質：ABS樹脂
本体サイズ：12×18×8.5cm
耐荷重：約600g
パッケージを開けると、本体とすき間調整用のスポンジパッドが入っています。このスポンジを本体の側面に貼り付けることで、車種ごとの微妙なサイズの差を埋め、ガタつきを抑えて固定できる仕組みです。
▼360度回転する
「2IN1車載ドリンクホルダー」の上部ホルダーは、360度回転できるので、好きな位置にドリンクホルダーを持ってくることが可能です。
▼サイズを変えることができる
「2IN1車載ドリンクホルダー」の最大の特徴といっても過言ではないのが、上部ホルダーのサイズを変えることができる点。
上部のホルダーの3枚のプレートは、スライド式で外側に引っ張ることができ、最大直径約15cmまで開くことが可能です。
これまで「できなかったこと」が可能になる！ 3つのポイントこの商品の最大の本質は、単に「数が増える」ことだけではありません。上部ホルダーが「広がる」ことで、今までのカーライフでは諦めていたことが可能になります。
▼「カップ麺」を安定して置ける
車内での食事、特にカップ麺は置き場に最も困るものの代表格でした。膝の上は熱くて危険ですし、ダッシュボードは滑りやすく不安定。しかし、このホルダーは最大直径15cmまで広がるため、標準的なサイズのカップ麺ならすっぽりとホールドできます。長距離ドライブの休憩中、サービスエリアやコンビニの駐車場で安全に温かい食事が楽しめるようになりますね。
▼特大サイズのカップやテイクアウト容器に対応
Lサイズカップや、底が広くなっているチルドカップ、さらには大きめのマイボトル・マイタンブラーなど、純正のホルダーには入らなかった大きな容器も、この可動式アームならガッチリ固定。これまで助手席の人に持ってもらっていた飲み物も、スマートに収納可能です。
▼スマートフォンホルダーとしての活用も！
上部ホルダーは幅約15cmまで対応しているため、飲み物を置かない時はスマートフォンホルダーとしても機能します。ホルダー部分が360度回転するため、運転の邪魔にならない位置に置くことができますよ。
具体的にどのようなシーンで使えるのか？▼家族や友人とのドライブ
「助手席に座る人の分も合わせると、ドリンクホルダーが足りない」というのはよくある話。この2IN1ホルダーを1つ設置するだけで、運転席周りの収納力が倍増します。中央のコンソール部分に設置すれば、運転手と助手席の人がそれぞれ2つずつホルダーを使えるようになり、快適性が一気に向上しますよ。
▼車内でのワークタイムや動画視聴
休憩中に車内でスマートフォンを使って動画を見たり、軽食を食べたりする際、このホルダーは「マルチテーブル」のような役割を果たします。上段にスマホを立てかけ、下段にドリンクを置けば、自分だけのパーソナルスペースが完成。営業職の人の車内休憩などにも最適です。
▼子育て世代の強い味方
ストローマグやお菓子の入ったカップなど、子どもが使う容器は形状が特殊でホルダーに入らないことが多々あります。可変式アームなら、どんな形状のマグでもサイズを合わせて固定できるため、走行中のこぼれ防止に役立ちます。
購入前にチェックしたい注意点非常に便利な本製品ですが、購入前に「車種による取り付けの可否」の確認が必要です。
・ドリンクホルダーが引き出し式のタイプ
・ホルダーの周囲にパネルやスイッチがあるタイプ
・ホルダー自体が極端に浅い、または特殊な形状をしているタイプ
これらの場合、本体が干渉して取り付けられないことがあります。また、耐荷重は約600gとなっているため、あまりに重いものを載せないよう注意が必要です。
ダイソーの「2IN1車載ドリンクホルダー」は、単なる便利グッズの域を超え、車内での過ごし方そのものを変えてくれるアイテムです。この拡張性が、330円という驚きの安さで手に入ります。もしお近くのダイソーで見かけたら、迷わず手に取ってみることをおすすめします。
(文:矢野 きくの)