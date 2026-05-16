俳優の要潤が１６日、都内で行われた仮面ライダー生誕５５周年記念作「アギト―超能力戦争―」（田粼竜太監督）大ヒット御礼舞台あいさつに出席した。

平成以降の仮面ライダーシリーズでは、最高視聴率を誇る「仮面ライダーアギト」の劇場版最新作。この日は五感で楽しむ４ＤＸでの上映が初めて行われた。舞台あいさつは上演後だったにもかかわらず、観客に「４ＤＸということで、楽しんでいただければ」と呼びかけ。共演者、スタッフから上演後であると指摘を受けると「打ち合わせで何にも聞いていなかった。打ち合わせの台本、ペラッペラだった。（皆さん、映画は）見たの？」と確認し、場内からは笑いが起こった。

４月２９日の公開前からプロモーション活動を実施。特に舞台あいさつでは「お客さんの熱気って、こういう時にしか感じられない。パワーがすごく毎回感じられて、根強いファンの人に愛されてる、（新作を）待ってくれている。大ヒットしていく予兆を最初から感じていたので、うれしい限り」と笑みを浮かべた。

作品は２５年ぶり。その間もキャスト、スタッフで度々ご飯に行くも「当時の現場の話とか、そればっかりだったかな。テレビシリーズの話をしていた。映画なり、何か作品作ろうかという話は１回も出なかった」というが、一部キャストのオファーで最新作公開が実現した。２０２６年は新たな作品の公開だけでなく、展示も行われ「アギトイヤーになったな」と笑顔。最後に「ここで重大発表があるんですけど、仮面ライダー１１０歳までやります」と宣言していた。