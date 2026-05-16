【ひらがなクイズ】解けると楽しい！ 空欄に共通する2文字は？ ヒントはデジカメのスペック
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、デジタルカメラやスマートフォン、美容や健康分野の話題、そしてスポーツや登山の際に重宝するアイテムという、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
が□□う
すい□□い
さん□□ぷれー
ヒント：激しい運動などで不足した成分を補うための携帯用の缶を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
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↓
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▼解説
それぞれの言葉に「そす」を入れると、次のようになります。
がそすう（画素数）
すいそすい（水素水）
さんそすぷれー（酸素スプレー）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、デジタル機器のスペックに関わる言葉、健康志向の人々に親しまれる飲料、そしてアクティブなシーンで活躍するケア用品を組み合わせました。共通の「そす」という音が、高精細な映像の世界から、清らかな水のイメージ、さらに深く息を吸い込むようなリフレッシュの場面までを意外なリズムでつないでいます。言葉の新しい組み合わせを楽しめたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、デジタルカメラやスマートフォン、美容や健康分野の話題、そしてスポーツや登山の際に重宝するアイテムという、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
が□□う
すい□□い
さん□□ぷれー
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正解：そす正解は「そす」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「そす」を入れると、次のようになります。
がそすう（画素数）
すいそすい（水素水）
さんそすぷれー（酸素スプレー）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、デジタル機器のスペックに関わる言葉、健康志向の人々に親しまれる飲料、そしてアクティブなシーンで活躍するケア用品を組み合わせました。共通の「そす」という音が、高精細な映像の世界から、清らかな水のイメージ、さらに深く息を吸い込むようなリフレッシュの場面までを意外なリズムでつないでいます。言葉の新しい組み合わせを楽しめたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)