エイベックス・マネジメント・エージェンシー株式会社が手掛け、マネージャーが企画・プロデュースし、所属俳優を起用したプロジェクト「ＡＣＴＯＲＳ ＳＴＡＮＤ ｖｏｌ．２」第３弾として、主演を郄石あかり、脚本・監督を山本英氏が務めることが１６日、発表された。同作は２７年秋頃にイベントでの上映を予定している。

「ＡＣＴＯＲＳ ＳＴＡＮＤ」は、「エイベックスの俳優陣が集う場」として、若手俳優を中心に演技経験を積んでいくための機会を同社で創出し、俳優とクリエイター陣の橋渡しとなることを目的に創設されたプロジェクト。同作は宮崎・宮崎市新富町の全面バックアップのもと、町内で全編撮影を実施。撮影は既にクランクアップしている。ＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」でヒロインを務めた郄石は、同作に対して「自分のマネージャーさんがゼロから映画を作る姿を隣で見てきて、こうしてやっと発表できたこととてもうれしく思います。この映画は、圧倒的に静かな作品です。山本英監督と共に、その土地に溶け込みながら一つ一つ丁寧に役の繊細な心と向き合っていきました」とコメントした。

今後も現在放送中のＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」でダブル主演を務める上坂樹里や映画「教場 Ｒｅｕｎｉｏｎ」に出演した大原優乃の出演作も控えており、それぞれの担当マネージャーがクリエイター陣と企画開発に動いている。