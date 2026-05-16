◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神―広島（１６日・甲子園）

広島の田村俊介外野手が「７番・左翼」でスタメンに名を連ねた。今季は開幕２軍でスタートし、今月１２日の巨人戦（岐阜）で１軍昇格即スタメンで一時同点に追い付く適時打を放った。１３日の同カード（福井）は４打数無安打に終わり、２戦ぶり。他に野間峻祥外野手も「２番・右翼」で５戦ぶりに名を連ねた。

対するのは、今季３度目の対戦となる村上頌樹投手。昨季５月から６戦無敗の４連勝を許している相手。前夜１５日のカード初戦は、大竹に甲子園で通算９度目にして初めて黒星をつけた。２試合連続で“天敵攻略”を目指す。

先発は森下暢仁投手。ビジター登板は昨年６月２７日以降８戦８敗と苦しんでいる。カード初戦は、栗林が今季は無得点試合がなかった阪神を完封で制した。流れに乗って、昨年４月１８〜２０日以来の阪神戦勝ち越しに導く投球が期待される。

広島のスタメンは以下。

１（中）大盛穂

２（右）野間峻祥

３（遊）小園海斗

４（三）坂倉将吾

５（一）モンテロ

６（捕）持丸泰輝

７（左）田村俊介

８（二）勝田成

９（投）森下暢仁