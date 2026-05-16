好きな「2026年春ドラマ」ランキング！ 2位『孤独のグルメ Season11』、圧倒的1位は？
2026年の春ドラマは、豪華キャストや注目のストーリー展開など見どころの多い作品が豊富です。それぞれ異なる魅力を持った作品が並ぶ中、好きな作品について語る声も広がっています。
All About ニュース編集部は4月27日、全国10〜70代の男女300人を対象に「2026年春ドラマ」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「好きな2026年春ドラマ」ランキングを紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、『孤独のグルメ Season11』（テレビ東京系）です。松重豊さん主演の人気シリーズ最新作。松重さん演じる主人公の井之頭五郎が、営業先の飲食店で自由に食事を楽しむグルメドキュメンタリードラマ。松重さんの気持ちのいい食べっぷりや、食事中の独特な心の声が魅力です。
約3年半ぶりとなる新シリーズでは、本編終了後に原作者である久住昌之さんが登場するミニコーナー「ふらっとQUSUMI」も復活しています。
回答者からは「新シーズンを期待していたので「おかえり、待ってました！」という感じ」（50代女性／福島県）、「安定感は別格で、シリーズを重ねても質が落ちない稀有な作品で、食と静かなドラマ性が好きだからです」（60代男性／愛知県）、「孤独のグルメシリーズはいつみても面白いし、美味しそう」（40代女性／神奈川県）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、北村匠海さんが主演を務める『サバ缶、宇宙へ行く』（フジテレビ系）です。新米教師と高校生が、宇宙食開発の夢をかなえるため奮闘する実話をもとにしたストーリー。
福井県の水産高校を舞台に、統廃合の危機など、教師と生徒が世代を超えて数々の困難に立ち向かいます。SNSでは放送のたびに「#さばうちゅ」がトレンド入り。今後の展開にも注目です。
回答コメントでは「一通り予告を見て面白そうだと思ったドラマで、今のところ離脱なしで見続けています」（30代女性／新潟県）、「明るい感じのドラマだから」（30代女性／熊本県）、「面白くてワクワクするストーリーだから」（20代女性／栃木県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
All About ニュース編集部は4月27日、全国10〜70代の男女300人を対象に「2026年春ドラマ」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「好きな2026年春ドラマ」ランキングを紹介します！
2位：『孤独のグルメ Season11』（テレビ東京系）／35票
2位にランクインしたのは、『孤独のグルメ Season11』（テレビ東京系）です。松重豊さん主演の人気シリーズ最新作。松重さん演じる主人公の井之頭五郎が、営業先の飲食店で自由に食事を楽しむグルメドキュメンタリードラマ。松重さんの気持ちのいい食べっぷりや、食事中の独特な心の声が魅力です。
約3年半ぶりとなる新シリーズでは、本編終了後に原作者である久住昌之さんが登場するミニコーナー「ふらっとQUSUMI」も復活しています。
回答者からは「新シーズンを期待していたので「おかえり、待ってました！」という感じ」（50代女性／福島県）、「安定感は別格で、シリーズを重ねても質が落ちない稀有な作品で、食と静かなドラマ性が好きだからです」（60代男性／愛知県）、「孤独のグルメシリーズはいつみても面白いし、美味しそう」（40代女性／神奈川県）といったコメントが寄せられています。
1位：『サバ缶、宇宙へ行く』（フジテレビ系）／59票
1位にランクインしたのは、北村匠海さんが主演を務める『サバ缶、宇宙へ行く』（フジテレビ系）です。新米教師と高校生が、宇宙食開発の夢をかなえるため奮闘する実話をもとにしたストーリー。
福井県の水産高校を舞台に、統廃合の危機など、教師と生徒が世代を超えて数々の困難に立ち向かいます。SNSでは放送のたびに「#さばうちゅ」がトレンド入り。今後の展開にも注目です。
回答コメントでは「一通り予告を見て面白そうだと思ったドラマで、今のところ離脱なしで見続けています」（30代女性／新潟県）、「明るい感じのドラマだから」（30代女性／熊本県）、「面白くてワクワクするストーリーだから」（20代女性／栃木県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)