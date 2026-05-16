伊藤二花が49位で決勝進出 谷田侑里香、長野未祈は予選落ち/エプソン・ツアー
＜コッパーロック選手権 2日目◇15日◇コッパーロック・ゴルフC（ユタ州）◇6520ヤード・パー72＞米国女子下部エプソン・ツアーの第2ラウンドが終了した。
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日本勢は3人が出場。伊藤二花が4バーディ・4ボギーの「72」で回り、トータル1アンダーの49位タイで決勝ラウンドに駒を進めた。一方、106位タイと出遅れた谷田侑里香は、この日も「76」とスコアを伸ばせず117位タイ。長野未祈も「74」で123位タイとなり、ともに予選落ちを喫した。初日に「64」をマークしたケイトリン・ピアース（オーストラリア）が、この日も2つスコアを伸ばし、トータル10アンダーで首位をキープした。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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