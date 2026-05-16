将棋の藤井聡太名人（竜王、王位、棋王、王将、棋聖、23）に糸谷哲郎九段（37）が挑戦する第84期名人戦七番勝負第4局が5月16日、大阪府高槻市の「高槻城公園芸術文化劇場」で対局中だ。午前10時には、両者に1日目午前のおやつが提供された。

【映像】穴の形に注目！話題となった不思議スイーツ

「将棋のまち」を標榜する高槻市で行われている本局。今回両棋士に提供されるランチやスイーツは、同市が事前に市内飲食店から一般公募した中から選ばれたものだ。延べ221品という多数の応募の中から、選考会を経て厳選された絶品のランチ11品、スイーツ12品が「勝負メシ・勝負スイーツ」として登録されており、対局を食の面からも盛り上げている。

その厳選メニューの中から、防衛と4連覇に向けてストレートでの決着を狙う藤井名人が選んだのは、「フィナンシェ（紅茶）」と「自家製レモネードのソーダ割り」。高槻市内の洋菓子店が手掛けるこのフィナンシェは、焦がしバターの深いコクと、アールグレイの気品ある香りが静かに広がるこだわりの一品。対局の極限の集中に寄り添う、研ぎ澄まされた味わいに仕上げられている。盤考を支えるおしゃれなチョイスに、ファンからは「絶対美味しいやつだ」「これマジおされやん」「紅茶味なんだ」と絶賛の声が寄せられていた。

一方、背水の陣で初白星を目指す糸谷九段は、「王将チョコドーナツ・シュガードーナツ」と「カフェラテ（アイス）」をオーダーした。こちらは市内の喫茶店が提供するメニュー。王将チョコドーナツは、ドーナツの穴が将棋の駒の形になっており、その上に王将チョコがトッピングされたザクザク食感が楽しい一品だ。一緒に添えられた定番のシュガードーナツは、外はサクッと、中はふんわりと軽やかに仕上げられており、それぞれ異なる食感と風味を食べ比べて楽しむことができる。

まさに将棋のまちならではの工夫が詰まった不思議スイーツに対し、視聴者からは「穴が駒の形なのね」「芸が細かいｗ」「ドーナツの穴が将棋の駒の形」と驚きや感心の声が続出。さらに、ボリューム満点のドーナツ2個セットという注文に対しては「カロリーでは圧倒的にダニー有利」といった愛あるコメントも飛び交い、ABEMAのコメント欄は大いに盛り上がっていた。

白熱する盤上の攻防とともに、両者の個性が光る「おやつ選び」にも引き続き熱い視線が注がれている。

（ABEMA／将棋チャンネルより）