マリメッコの限定バッグが登場！75周年を彩る特別コレクションに注目

フィンランド発の人気デザインハウス「マリメッコ」から、ブランド創立75周年を記念した限定バッグ第2弾が登場します。アイコニックな「Unikko」と「Vihkiruusu」を融合した華やかなデザインは、春夏らしい明るいカラーリングが魅力♡さらに、ホームコレクションの先行販売やスペシャルノベルティも展開され、マリメッコの世界観をたっぷり楽しめる特別なラインナップとなっています。

75周年を彩る限定バッグコレクション

今回発売される「75th anniversary トートバッグ」は、マイヤ・イソラによる代表的なプリント「Unikko」と「Vihkiruusu」を組み合わせた特別デザイン。

ナチュラルな生成りカラーをベースに、ピンクやオレンジを効かせた明るい色合いが春夏コーデを華やかに彩ります。

価格は15,400円（税込）で、公式オンラインストアとRakuten Fashion限定販売。

さらに、現在発売中の「75th anniversary ランチバッグ」は16,500円（税込）で、マリメッコストア、公式オンラインストア、Rakuten Fashionにて展開されています。

どちらも持つだけで気分が上がる存在感があり、デイリーコーデのアクセントとして活躍してくれそうです♪

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新作ホームコレクションも充実

限定バッグとともに注目したいのが、Unikko柄を取り入れたホームコレクション。食卓やインテリアを彩るアイテムが豊富にラインナップされています。

「Unikko ブレックファストセット」は19,800円（税込）、「Unikko 2.5dl マグカップ」は4,620円（税込）。

「Unikko 20cm プレート」は5,390円（税込）、「Unikko 70×150cm タオル」17,600円（税込）。

「Unikko 50×60cm ピローケース」6,270円（税込）、「Unikko 150×210cm デュベカバー」26,400円（税込）など、ライフスタイルに取り入れやすいアイテムがそろいます。

また、「Mini Unikko コスメケース」7,040円（税込）、「Mini Unikko コスメポーチ」15,400円（税込）。

「Unikko 5dl ボトル」9,020円（税込）、「Unikko 73×74cm マット」17,600円（税込）も登場。毎日の暮らしを明るく彩ってくれるアイテムばかりです。

75周年限定ノベルティにも注目

2026年5月15日（金）より、日本公式オンラインストアとRakuten Fashionでは、税込27,500円以上購入した方を対象に、75周年記念スペシャルデザインファブリックバッグ第2弾をプレゼント。

ピンク×オレンジのUnikko柄が印象的な限定デザインで、アニバーサリーイヤーならではの特別感を楽しめます。

なお、ノベルティはなくなり次第終了となるため、気になる方は早めのチェックがおすすめです。

公式オンラインストアでは5月15日（金）10:00から、Rakuten Fashionでは同日0:00から先行販売がスタート。一般販売は5月22日（金）から予定されています。

特別なマリメッコの世界を楽しんで♡

75周年を迎えたマリメッコらしい、華やかで遊び心あふれる限定バッグやホームコレクション。アイコニックなUnikko柄を取り入れたアイテムは、日常を明るく彩りながら、特別な気分を届けてくれます。

自分へのご褒美にはもちろん、大切な人へのギフトにもぴったり。数量限定アイテムやノベルティもそろうこの機会に、ぜひマリメッコのアニバーサリーコレクションを楽しんでみてください。