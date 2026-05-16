100円アイテムでできる「マグネット収納7選」 玄関や浴室の“足りないスペース”を一瞬で作る裏ワザ「便利すぎる〜」
SNSでライフハック術を公開しているじみーさん（@jimmy_no_kurashi）が、16日までに自身のインスタグラムを更新。100円ショップのアイテムを使ってできる簡単“マグネット収納7選”を紹介した。
【写真一覧】「便利すぎる〜〜」100円アイテムでできる「マグネット収納7選」
【マグネット収納7選】
1：玄関スペースの活用
玄関の収納棚につっぱり棒（マグネットは付けられるタイプ）を設置し、そこにマグネットフックをつければ、「鍵置き」が完成する
2：冷蔵庫横のデッドスペース
冷蔵庫の側面にマグネットフックを2個取り付け、その上に「ワイヤーふきんかけ」をセット。これだけでラップやアルミホイルを置ける“隙間収納”に早変わり
3：レンジフードを有効活用
コンロ上のレンジフード（換気扇の縁）にマグネットフックを装着。フタの一時置きスペースとして活用できる
4：風呂場での室内干し
洗濯物を干す場所が足りないときは、浴室の天井に付くマグネット付きの「タオルバー」を設置。一瞬で“室内干しスペース”を増設できる
5：玄関扉の傘収納
玄関ドア（金属製）にマグネットが付いた「タオルバー」を取り付けることで、場所を取る傘を浮かせて収納できる
6：冷蔵庫横のプリント整理
冷蔵庫の側面に「マグネットフレームシート」を貼り、学校のプリントや重要書類を保管。書類が散らばらずに見た目もスッキリし、多少の水ハネからも保護できる
7：ティッシュケース
ティッシュケースに「マグネットプレート」を貼り付け、冷蔵庫や洗濯機の側面にセット。場所を取らずに「サッと手に取れる」ようになり、家事の動線がスムーズになる
じみーさんは投稿で「使ったものは全てセリアで購入できます」とコメント。手軽にまねできるライフハックの数々に「タオルバー欲しくなっちゃいました」「わあ〜〜〜 便利すぎる〜〜」「タオルバーのがラクだわ」などの反響が寄せられていた。
【写真一覧】「便利すぎる〜〜」100円アイテムでできる「マグネット収納7選」
【マグネット収納7選】
1：玄関スペースの活用
玄関の収納棚につっぱり棒（マグネットは付けられるタイプ）を設置し、そこにマグネットフックをつければ、「鍵置き」が完成する
冷蔵庫の側面にマグネットフックを2個取り付け、その上に「ワイヤーふきんかけ」をセット。これだけでラップやアルミホイルを置ける“隙間収納”に早変わり
3：レンジフードを有効活用
コンロ上のレンジフード（換気扇の縁）にマグネットフックを装着。フタの一時置きスペースとして活用できる
4：風呂場での室内干し
洗濯物を干す場所が足りないときは、浴室の天井に付くマグネット付きの「タオルバー」を設置。一瞬で“室内干しスペース”を増設できる
5：玄関扉の傘収納
玄関ドア（金属製）にマグネットが付いた「タオルバー」を取り付けることで、場所を取る傘を浮かせて収納できる
6：冷蔵庫横のプリント整理
冷蔵庫の側面に「マグネットフレームシート」を貼り、学校のプリントや重要書類を保管。書類が散らばらずに見た目もスッキリし、多少の水ハネからも保護できる
7：ティッシュケース
ティッシュケースに「マグネットプレート」を貼り付け、冷蔵庫や洗濯機の側面にセット。場所を取らずに「サッと手に取れる」ようになり、家事の動線がスムーズになる
じみーさんは投稿で「使ったものは全てセリアで購入できます」とコメント。手軽にまねできるライフハックの数々に「タオルバー欲しくなっちゃいました」「わあ〜〜〜 便利すぎる〜〜」「タオルバーのがラクだわ」などの反響が寄せられていた。