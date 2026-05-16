「向こうが誘ってきたからさ〜」彼氏持ちの友人に恋愛相談。すると後日、彼女が【最低行動】を...！？

読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！バイト先の気になる先輩について、仲のいい友人に恋愛相談をしていた主人公。しかし、味方だと思っていた友人から思いもよらない事実を打ち明けられ、事態は予想外の方向へ進んでいきます……。

私は大学に通いながら、駅前のコンビニエンスストアでアルバイトをしていました。そこには、仕事ができて面倒見もいい、少し年上の先輩がいました。

忙しい時間帯でもさりげなくフォローしてくれる姿に惹かれ、私はいつの間にか先輩を目で追うようになっていたのです。

ただ、自分から積極的に話しかけられるタイプではなかった私は、同じシフトに入ることが多い仲良しの友人に恋愛相談をすることに。彼女は「絶対いい感じだと思うよ！」と親身になって応援してくれ、私はすっかり安心していました。

ところが数日後から、友人の態度に少しずつ違和感を覚えるようになります。私と先輩が話していると、なぜか毎回タイミングよく会話に入ってくるようになったのです。