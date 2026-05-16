三笘薫の“予想された選外”以上に注目された「2つの懸念」　世界は森保ジャパンの精鋭26人をどう見たのか？「日本は相当な努力がいる」【W杯】

森保監督が選んだ26人を世界の識者はどう見たのか(C)Getty Images

「サッカーは時に残酷なものだ」

4年間の積み重ねをぶつける舞台が、目前に迫ってきた。5月15日に森保一監督は、来る6月12日に開幕する北中米ワールドカップ（W杯）の日本代表メンバー26人を公表。史上初のベスト8進出に向けたスカッドは、世間を大いに沸かせた。

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毎大会前に何らかのドラマが生まれてきたメンバー発表だけに、今大会に向けてもさまざまな議論や話題は起きている。とりわけ国際的にも注目を集めたのは、絶対的エースである三笘薫の選考外だ。

まさかのアクシデントだった。5月9日に行われたプレミアリーグ第36節のウォルバーハンプトン戦の55分に三笘は左もも裏を押さえてピッチに転倒。自力でロッカールームに下がったものの、精密検査の結果は芳しくなく、無念の選外を余儀なくされた。

代表メンバーを読み上げた森保監督は、三笘について「（代表にも）プラスアルファの力をもたらしてくれていたのは間違いない。彼（三笘）の怪我は最後までメンバー選出に影響を与えた」と吐露。攻撃の軸として機能していた28歳の韋駄天を欠くチーム状況を憂いた。

では、“エース”であった三笘がいなくなった日本を世界はどう見ているのか。英紙『The Guardian』などで執筆する英国のジャーナリストのジョン・デューデン氏は、「サッカーは時に残酷なものだと誰もが知っている」と切り出し、「わずか数週間前、ウェンブリーで日本の決勝ゴールを冷静に決めたばかりのカオル・ミトマは、夏休みを自宅で過ごすことになった。彼のワールドカップ出場への夢は潰えたのだ」と指摘。日本代表MFの心情を慮った上で、「チームにとって最大級のスターを選べなかった日本は、負傷者続出という小さな危機に直面している」と続けた。

たしかにスカッド全体の状態は芳しくない。三笘の他にも、代表実績が豊富な南野拓実も故障明けで選外となったほか、選出されたメンバーでも、長期離脱から状態がようやく回復してきた冨安健洋や遠藤航もコンディション不足が不安視される。“タラレバ”を言えば、キリがないわけだが、事実として懸念材料はあるのだ。