ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は４４９ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式15日（NY時間14:17）（日本時間03:17）
ダウ平均 49613.51（-449.95 -0.90%）
ナスダック 26424.34（-210.88 -0.79%）
CME日経平均先物 62110（大証終比：+70 +0.11%）
欧州株式15日終値
英FT100 10195.37（-177.56 -1.71%）
独DAX 23950.57（-505.69 -2.07%）
仏CAC40 7952.55（-129.72 -1.60%）
米国債利回り
2年債 4.077（+0.060）
10年債 4.591（+0.110）
30年債 5.123（+0.097）
期待インフレ率 2.506（+0.016）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.167（+0.124）
英 国 5.172（+0.178）
カナダ 3.696（+0.128）
豪 州 5.072（+0.055）
日 本 2.707（+0.084）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝105.36（+4.19 +4.14%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4562.20（-123.10 -2.63%）
ビットコイン（ドル）
79373.13（-2021.60 -2.48%）
（円建・参考値）
1259万8897円（-320889 -2.48%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 49613.51（-449.95 -0.90%）
ナスダック 26424.34（-210.88 -0.79%）
CME日経平均先物 62110（大証終比：+70 +0.11%）
欧州株式15日終値
英FT100 10195.37（-177.56 -1.71%）
独DAX 23950.57（-505.69 -2.07%）
仏CAC40 7952.55（-129.72 -1.60%）
米国債利回り
2年債 4.077（+0.060）
10年債 4.591（+0.110）
30年債 5.123（+0.097）
期待インフレ率 2.506（+0.016）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.167（+0.124）
英 国 5.172（+0.178）
カナダ 3.696（+0.128）
豪 州 5.072（+0.055）
日 本 2.707（+0.084）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝105.36（+4.19 +4.14%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4562.20（-123.10 -2.63%）
ビットコイン（ドル）
79373.13（-2021.60 -2.48%）
（円建・参考値）
1259万8897円（-320889 -2.48%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ