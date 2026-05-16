NY株式15日（NY時間14:17）（日本時間03:17）
ダウ平均　　　49613.51（-449.95　-0.90%）
ナスダック　　　26424.34（-210.88　-0.79%）
CME日経平均先物　62110（大証終比：+70　+0.11%）

欧州株式15日終値
英FT100　 10195.37（-177.56　-1.71%）
独DAX　 23950.57（-505.69　-2.07%）
仏CAC40　 7952.55（-129.72　-1.60%）

米国債利回り
2年債　 　4.077（+0.060）
10年債　 　4.591（+0.110）
30年債　 　5.123（+0.097）
期待インフレ率　 　2.506（+0.016）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.167（+0.124）
英　国　　5.172（+0.178）
カナダ　　3.696（+0.128）
豪　州　　5.072（+0.055）
日　本　　2.707（+0.084）

NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝105.36（+4.19　+4.14%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4562.20（-123.10　-2.63%）

ビットコイン（ドル）
79373.13（-2021.60　-2.48%）
（円建・参考値）
1259万8897円（-320889　-2.48%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ