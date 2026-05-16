サッカーのポルトガル1部スポルティングに所属するMF守田英正（31）が15日、自身のインスタグラムで今季限りでの退団を表明した。サポーターに対して「オブリガード（ありがとう）」という言葉とともに感謝の気持ちを伝えた。

6月末に4年契約が満了するボランチは「まだ何者でもなかったころ、スポルティングは私に夢の舞台を与えてくれた。このクラブの歴史と遺産の一部だったことを心から誇りに思う」とメッセージ。「（チームカラーの）緑と白の血は永遠に私の体を流れ、ポルトガルで他のクラブのユニホームを着ることは決してないだろう」とし、海外移籍する意向を表明した。「一度ライオン（クラブのシンボル）になったら、死ぬまでライオン。みんな愛している」と締めくくった。

守田は2022年夏に同じポルトガル1部のサンタクララから加入。ここまで4季で公式戦164試合に出場して11得点16アシストを記録し、2度のリーグ優勝と1度のポルトガル杯制覇に貢献してきた。今季は16日にホームでリーグ最終戦を控え、24日に2部トーレレンセとポルトガル杯決勝を戦う。

守田は同日に発表された日本代表のW杯北中米大会メンバーで選外となった。移籍先の候補としてイングランド・プレミアリーグのリーズが報じられている。