北中米Ｗ杯の日本代表メンバーが１５日に発表され、ドイツ１部フライブルクのＭＦ鈴木唯人（２４）が選出された。プロキャリアを始めた清水で当時スカウトだった兵働昭弘氏（現清水ユースコーチ）が祝福した。

５月３日に右鎖骨を骨折し、代表選出も危ぶまれていた鈴木唯。逆境を乗り越え、日の丸を背負うことになった。兵働氏は「率直にうれしいですね。清水に入団してからは苦しい時間も過ごしてきたと思いますが、チャンスを与えられた時に結果を出して、主力として出る時間が増えていった。彼の真面目さというか、サッカーに対する貪欲さがＷ杯出場につながった」と目を細めた。

兵働氏が鈴木唯を初めて見たのは、現役引退翌年の１９年。スカウト転身１年目だった。当時、市船橋高で背番号１０を背負っていた鈴木唯に強烈な印象を受けたという。「１人でドリブルして２、３人をはがして、自分でゴール前まで運んでいく。攻撃のところで、人が持っていないものを彼は持っている印象を受けました。追いかけたくなって何試合も見て、十分プロで通用すると思ってスカウトしました」

複数クラブからオファーが届く中、鈴木唯は「自分が成長できる場所」として清水入りを決断。高卒１年目の２０年は、コロナ禍によるリーグ中断期間を経て頭角を現し、７月のデビュー以降はリーグ３０試合に出場した。２３年にはデンマーク・ブレンビーへ移籍。２シーズンで２１得点を記録すると、今季加入したフライブルクでも、欧州５大リーグ初挑戦ながら公式戦９得点７アシストと結果を残している。兵働氏は「自分はあくまでキッカケを作っただけ。その当時の監督さんだったり、エスパルスが彼を気に入ってくれて、プロのスタートを切りたいと思ったはず。現場スタッフやチームで頑張った結果だと思います」と謙遜した。

Ｗ杯では左シャドー（１トップ後方の攻撃的ＭＦ）候補として期待される。兵働氏は「彼のドリブル突破や攻撃面での突破力はもちろん、守備の献身性も非常に評価されていると思う。攻守両面でハードワークしてほしい。まずはケガをしっかり治して、万全の状態に戻ってほしい」とエールを送った。

◆兵働 昭弘（ひょうどう・あきひろ）１９８２年５月１２日、千葉県白井市生まれ。４４歳。八千代高から筑波大に進み、２００５年に清水入団。ミドルシュートが武器のレフティー。１年目の後半から主力に定着し、中盤の一角を担う。柏などでプレーした後、１８年に清水に復帰。Ｊ１通算１９６試合１７得点。同年に現役引退してからは強化部のスカウトを主に務めて、今季からユースコーチに就任した。昨年Ｂ級ライセンス取得。