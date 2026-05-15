エミライは、自社オリジナルブランド・emの完全ワイヤレスイヤフォン「NEXIEM Limited(Studio Master Edition)」のクラウドファンディングを、5月15日11時よりGREEN FUNDINGにて開始した。プロジェクト期間は6月30日まで。音質設計には2名のレコーディングエンジニアが参加しており、両名は期間中、イベントを通じてユーザーの声を直接聞きながらサウンドを決定していく。

クラウドファンディングページ

MEMSドライバーと10mm径ダイナミックドライバーを組み合わせたハイブリッド構成の完全ワイヤレスイヤフォン。イヤフォン内部の気流を最適化する「ETL(Embedded Transmission Line)」を組み合わせているほか、最大の特徴としてプロの音楽制作スタジオのエンジニアが音質設計に参加している。

「prime sound studio form」のレコーディングエンジニア、森元浩二.氏

参加しているのは音楽制作スタジオ「prime sound studio form」のレコーディングエンジニア、森元浩二.氏と峯岸良行氏。最終的なEQ(イコライザー)は現在進行形で開発中。

今後予定されている出展イベントは以下のとおり。

・2026年5月29日(金)・30日(土)

音楽制作者のための「ヘッドホン・ヘッドホンアンプ大試聴会2026」

エミライブースにて試聴可能

https://note.6studio.jp/n/ndcf73d782705

・2026年5月30日(土)

ポタフェス札幌

エミライブースにて試聴可能

「prime sound studio form」の峯岸良行氏が来場

https://www.potafes.com/

・2026年6月19日(金)～21日(日)

OTOTEN2026

G701 GREEN FUNDINGブースにて試聴可能

https://www.jas-audio.or.jp/audiofair/