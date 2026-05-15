サッカーのイングランド2部でプレミアリーグ昇格を争うプレーオフ（PO）決勝に関して14日、リーグが変更の可能性に言及する異例の発表を行った。

聖地ウェンブリーで行われる23日の決勝では準決勝を勝ち上がった4位サウサンプトンと6位ハルの対戦が決まっているが、リーグはサウサンプトンに対する懲戒手続きに関する中間報告を発表し「サポーターは結果によって試合に変更が生じる可能性があることを認識するべきである」と警告を発した。

サウサンプトンは準決勝での対戦が決まっていたミドルズブラの練習をスタッフが盗撮したとして告発されている。リーグは準決勝第1戦を前に懲戒手続きに入り、独立した懲罰委員会は聴聞会を開く方針を発表していた。試合は2戦合計2―1でサウサンプトンが勝利。MF松木玖生も第1戦で後半途中から、第2戦は先発出場していた。

今回の発表で具体的な「変更の可能性」の内容には言及がなかったものの、処分によってサウサンプトンの勝利が取り消されることも想定される。リーグは「この複雑な状況がサポーター、特に旅行を手配をしている人々にとって懸念と混乱を引き起こしていることを認識し、可能な限り明確な情報を提供し続ける」と指摘。聴聞会は19日までに行われ、求められれば上訴も受けつける方針で、決勝が延期される可能性もありそうだ。