7月3日に公開される板垣李光人主演映画『口に関するアンケート』の場面写真と幕間映像が公開された。

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手のひらサイズの装丁とたった60ページという短い物語の中で恐怖を味わえる“新感覚な読書体験”として累計発行部数32万部を突破した背筋のホラー小説『口に関するアンケート』（ポプラ社刊）を実写映画化する本作。『ミンナのウタ』『牛首村』などの清水崇が監督を務めた。

心霊スポットとして知られる墓地に肝だめしに向かった大学生たち。しかし翌日、1人の女子大生が忽然と姿を消した。残されたのは墓地を訪れた5人の大学生たちが語る“不可解な証言”だけ。あの夜、いったい何が起きていたのか。証言から導かれるその“真相”を知った者には、何が起きるのか。

本作で実写映画単独初主演を飾る板垣が主人公・村井翔太役で主演を務めるほか、共演には綱啓永、吉川愛、MOMONA（ME:I）、森愁斗（BUDDiiS）、西山智樹（TAGRIGHT）、中村獅童、柄本時生らが名を連ねている。

公開された場面写真では、6人の大学生たちの「証言」が、衝撃の結末へ導く本作の戦慄の瞬間が捉えられており、物語の中心となる若者たちの多様な表情が収められている。翔太（板垣李光人）が何かに怯えるように一点を見つめる緊迫した表情や、彼と共に墓地を訪れた竜也（綱啓永）、杏（吉川愛）、美玲（MOMONA）が怪訝そうに看板を見つめる姿は、まさに逃げ場のない恐怖の幕開けを予感させる。また、明るい昼間の大学内で恐怖に顔を歪める竜也と彼を支える美玲や、不機嫌そうに立ち尽くす杏、そして、翔太が泣き笑いを浮かべながら叫ぶ狂気的な表情を切り取ったカットも。何が起きたかはわからないが、言い知れぬ“違和感”が漂っている。

さらに、堀田（森愁斗）と川瀬（西山智樹）が身を乗り出すように真剣な面持ちで画面を凝視する様子は、彼らが“あの夜”の真相、そして不可解な現象の核心へと近づいていく過程を物語っている。ほかにも、木にびっしりと付着したセミの抜け殻、木の前でピースサインをする顔が塗りつぶされた2人の女性、誰もいない夜の墓地など、視覚的にも心理的にも恐怖を煽るカットが並ぶ。加えて、消えた女子大生の行方を追う刑事・草壁（中村獅童）の険しい表情と、事件の真相に迫ろうとする週刊誌記者・西（柄本時生）が何かをたくらむような姿も。

あわせて公開されたのは、これまで劇場でしか見ることができなかった30秒の幕間映像。真っ赤な緞帳が上がると無機質な空間に並ぶ大学生たちの姿が。彼らの不気味な顔のアップとともに、「肝試しに行ったことはありますか？」「セミの鳴き声は好きですか？」といった一見何気ない「アンケート」が次々と投げかけられる。しかし、問いが進むにつれ「口は災いの元だと思いますか？」と不穏な空気を纏い始め、最後には「今、このアンケートに答えている場所は安全ですか？」という問いが突きつけられる。

（文＝リアルサウンド映画部）