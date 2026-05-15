縦線もうっすら…韓国バレー界の“次世代グラマラス美女”イ・ジン、見事な腹筋に目が行くプライベートSHOT

韓国の女子バレーボール選手イ・ジンのプライベートSHOTが話題だ。

【写真】「韓国バレー界のグラマラス美女」イ・ジンの美貌

イ・ジンは最近、自身のインスタグラムを更新。ヤシの木の絵文字とともに「また行きたい」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、ミニマルかつ洗練された室内でプライベートなひと時を過ごすイ・ジンが写っている。身体にフィットしたクロップド丈のトップスにタイトなショートパンツを組み合わせた服装で、カメラに背を向けて髪をかき上げるようなポーズを見せている。

別の写真では鏡越しの自撮りも公開。現役アスリートなだけあって縦線の入った腹筋をあらわにし、引き締まった脚線美も公開してファンを虜にしていた。

投稿には、「モデルかと思った」「ビューティフル！」「魅力的だ…」「惚れちゃうって」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝イ・ジンInstagram）

イ・ジンは2001年2月生まれ、25歳のバレーボール選手。過去に韓国プロバレーVリーグ女子部で活動した経歴を持ち、モンゴルリーグでのプレーを経て、現在は韓国の実業団で選手生活を続けている。韓国で昨年放送されたバレーバラエティ番組『新人監督キム・ヨンギョン』出演をきっかけに注目度が爆発し、実力と美貌を兼ね備えた選手として人気を集めている。