　15日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比210円高の6万2930円と急伸。日経平均株価の現物終値6万2654.05円に対しては275.95円高。出来高は4700枚となっている。

　TOPIX先物期近は3905.5ポイントと前日比22.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は26.23ポイント高で推移。

○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 62930　　　　　+210　　　　4700
日経225mini 　　　　　　 62940　　　　　+215　　　117545
TOPIX先物 　　　　　　　3905.5　　　　 +22.5　　　　8610
JPX日経400先物　　　　　 35615　　　　　+175　　　　 454
グロース指数先物　　　　　 797　　　　　　+9　　　　 494
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース