日経225先物：15日0時＝210円高、6万2930円
15日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比210円高の6万2930円と急伸。日経平均株価の現物終値6万2654.05円に対しては275.95円高。出来高は4700枚となっている。
TOPIX先物期近は3905.5ポイントと前日比22.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は26.23ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 62930 +210 4700
日経225mini 62940 +215 117545
TOPIX先物 3905.5 +22.5 8610
JPX日経400先物 35615 +175 454
グロース指数先物 797 +9 494
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3905.5ポイントと前日比22.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は26.23ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 62930 +210 4700
日経225mini 62940 +215 117545
TOPIX先物 3905.5 +22.5 8610
JPX日経400先物 35615 +175 454
グロース指数先物 797 +9 494
東証REIT指数先物 売買不成立
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