「好みすぎて3色買い！」「主人も買った」【ユニクロマニア】が激推しの「名品パンツ」とは？

スポーティなスタイルのトレンドから、スウェットパンツの人気はまだまだ続いている模様。SNSでは【ユニクロ】の「スウェットパンツ」の購入報告が続々と挙がっています。今回はそんな大人気の名品パンツに注目。ユニクロマニアの@haltogo_styleさんも3色買いするほどお気に入りのアイテムをさっそくチェック！

抜け感と今っぽさを両立するグレーのスウェパン

【ユニクロ】「スウェットワイドパンツ」\3,990（税込）

@haltogo_styleさんが「生地の厚みとシルエットが好みすぎて、結局3色も揃えてしまった」というのがこのスウェットパンツ。 ワイドシルエットながら、ハリのある上品な素材感でキレイめにも穿けるアイテムです。スウェットらしさを楽しみたいなら、定番カラーのライトグレーがおすすめ。カジュアルなアイテムと好相性で、シンプルなワンツーでもこなれた雰囲気に。男女兼用サイズなので、@haltogo_styleさんいわく「主人も2色持ちしてる」のだそう！

着まわしやすいブラックで作る大人カジュル

合わせやすさを重視するならブラックが一押し。スウェットのカジュアルな雰囲気を程よくセーブしながら、引き締め効果も期待できます。ボーダー柄やデニムジャケット、ナイロンジャケットなどカジュアルなアイテムを合わせても、落ち着いた雰囲気を引き寄せてくれるはず。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではユニクロ、@haltogo_style様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：まつもと りか

ファッション専門ライターとして約7年の経験を持つ。出産を機に自身が感じた体型やライフシーンの変化をきっかけに、同じ体験を持つ大人世代にヒントとなるファッション記事を日々追求する。