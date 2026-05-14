SHINee、6thミニアルバム『Atmos』を6月リリース決定
SHINeeが6月1日、6thミニアルバム『Atmos』をリリースすることが発表となった。6月1日18:00より各音楽配信サイトを通じて全曲配信される。
『Atmos』はタイトル曲「Atmos」をはじめ、多彩なジャンルの全6曲で構成されたもの。SHINeeとしては、2025年5月リリースのシングル『Poet | Artist』以来、約1年ぶりとなる新作だ。2023年発表の8thフルアルバム『HARD』で“新たなSHINeeらしさ”を表現したが、今回のミニアルバム『Atmos』では、洗練された魅力が際立つ“最もSHINeeらしい”音楽世界が展開されるとのこと。
なお、日本限定特典付き商品でのリリースも予定。予約開始日などの詳細は、後日ファンクラブおよびオフィシャルサイトにてアナウンスされる予定だ。
SHINeeは、約2年ぶりとなる日本のドーム公演＜- The Trilogy I - 2026 SHINee WORLD VIII : [THE INVERT]＞の開催も決定している。SHINeeにとって2026年は日本デビュー15周年という節目の年となる。
■ドーム公演＜- The Trilogy I - 2026 SHINee WORLD VIII : [THE INVERT]＞
6月5日(金) 埼玉・ベルーナドーム
open16:30 / start18:30
6月7日(日) 埼玉・ベルーナドーム
open14:00 / start16:00
※開場・開演時間は変更になる可能性がございます。
詳細：https://shinee.jp/news/2026/0403_2389.html
■韓国公演＜- The Trilogy I - 2026 SHINee WORLD VIII : [THE INVERT]＞生中継
5月30日(土)17:00
5月31日(日)16:00
詳細：https://shinee.jp/news/2026/0420_2393.html
▼中継プラットフォーム
【KNTV】
5月31日(日)公演のみの生中継
・ KNTV公式サイト：http://kntv.jp/kntvspecial/kntv-live-lineup/
（問）https://kntv.jp/contact/index.php?site=kn
※日本語字幕付きでの放送を予定しております。
※生中継のため映像・音声に乱れ等が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※放送日時は予告なく変更、または、イベント開催状況により放送中止になる場合がございます。
▼配信プラットフォーム
【Beyond LIVE】
5月30日(土)公演：https://beyondlive.com/contents/910
5月31日(日)公演：https://beyondlive.com/contents/911
（問）https://beyondlive.com/faq
◯視聴チケット
・1DAY LIVE + Re-Streaming 6,330円(税込)
・2DAY(5月30日(土)公演 / 5月31日(日)公演) LIVE + Re-Streaming 11,390円(税込)
◯販売期間
・5月30日(土)公演：4月20日(月)14:00〜5月30日(土)17:29
・5月31日(日)公演：4月20日(月)14:00〜5月31日(日)16:29
・2DAY[5月30日(土)公演 / 5月31日(日)公演]：4月20日(月)14:00〜5月30日(土)17:29
◯Re-Streamingサービス実施予定
・5月30日(土)公演 Re-Streaming：6月2日(火)8:00
・5月31日(日)公演 Re-Streaming：6月3日(水)8:00
Beyond LIVE：https://beyondlive.com
関連リンク
◆SHINee 日本オフィシャルサイト
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