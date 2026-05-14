ABCテレビ北村真平アナ、「JRN・JNN アノンシスト賞」CM部門で最優秀賞…2度目の快挙「さらなる成長を目指します」【コメントあり】
朝日放送ラジオ（ABCラジオ）はこのほど、「第51回JRN・JNN アノンシスト賞」のCM部門で朝日放送テレビの北村真平アナウンサーが最優秀賞を受賞したと発表した。
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JRN・JNNアノンシスト賞は、JRN・JNN系列各局のアナウンサーを対象に、年間を通じて放送されたアナウンス業務の中で優秀な活動に対して贈られる。BMW OsakaラジオCM』（120秒）に出演した北村アナがCM部門で最優秀賞を受賞。北村アナの「CM部門」最優秀賞受賞は、2017年以来2度目の快挙。
120秒という長尺のラジオCMにおいて、北村アナの卓越したアナウンスメント技術が遺憾なく発揮され、「音声のみで洗練された高級車のブランドイメージを見事に構築。言葉の選び方、間、声のトーンすべてが調和した、プロフェッショナルの技術が光る一作です」と評価された。
■北村真平アナウンサーコメント
輝かしい賞をいただき、うれしさで胸がいっぱいです。読むことの楽しさ・伝えることの喜びをもっともっと探究したいとあらためて思いました。ご講評の言葉ひとつひとつを糧にし、さらなる成長を目指します。ありがとうございました。
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JRN・JNNアノンシスト賞は、JRN・JNN系列各局のアナウンサーを対象に、年間を通じて放送されたアナウンス業務の中で優秀な活動に対して贈られる。BMW OsakaラジオCM』（120秒）に出演した北村アナがCM部門で最優秀賞を受賞。北村アナの「CM部門」最優秀賞受賞は、2017年以来2度目の快挙。
■北村真平アナウンサーコメント
輝かしい賞をいただき、うれしさで胸がいっぱいです。読むことの楽しさ・伝えることの喜びをもっともっと探究したいとあらためて思いました。ご講評の言葉ひとつひとつを糧にし、さらなる成長を目指します。ありがとうございました。