「隠れイケメンって噂は本当だったのか」人気芸人、新宣材写真に反響！ 「メッロ」「別人のよう！」
お笑い芸人のバイク川崎バイクさんは5月13日、自身のX（旧Twitter）を更新。2パターンの新宣材写真を公開し、反響を呼んでいます。
【写真】バイク川崎バイクの新宣材写真
X上では「全然印象が違う」「別人のよう！」「いつものBKBじゃなくてメッロ」「隠れイケメンって噂は本当だったのか」「B(バクレツ)K(かっこいい)B(バイクさん)てこと？」「若返り続けてる気がするのなんで？」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】バイク川崎バイクの新宣材写真
「B(バクレツ)K(かっこいい)B(バイクさん)てこと？」バイク川崎バイクさんは「NEW宣材写真仕上がりまヒィア！！！！！」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目は「BKB」Tシャツを着用したおなじみの姿ですが、2枚目ではスリーピースのスーツを着用し、鋭い目つきをしています。スーツ姿について、バイク川崎バイクさんは「BKBだけではない活動(コントや執筆や美容など)のギャップを伝えるためにキレイめ別パターンも撮ったのですがなんかVシネのザコ詐欺師みたいになりましたのでザコ詐欺師役オファーお願いします(気に入ってはいますすす)」と説明。いい意味でイメージを裏切る新鮮な姿です。
自撮りショットも公開4月26日の投稿でも、同じスーツ姿での自撮りショットを公開していたバイク川崎バイクさん。ファンからは「#どうしたBKB」「俳優におりそう」「これでアクスタ作ってください」といった反応が寄せられていました。気になった人は、チェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)