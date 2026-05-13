ココスでチョコミン党必見のフェアが5月14日から開始！ミントの爽快感が強い「スーパースースーソース」もパワーアップ。

ファミリーレストラン「ココス」では、2026年5月14日から6月下旬までの期間限定で、「チョコミン党フェア」を開催します。

ス〜ッと爽やかなチョコミントのデザートたち

チョコミントを愛する"チョコミン党"たちから大好評のフェアが今年も開催。チョコミントを存分に味わえるパフェやテイクアウト可能なフラッペなど、デザート5品がラインアップされています。

しかも、デザートにかけることでミントのスースー感をアップする"スーパースースーソース"が、よりパワーアップして登場します。

また、「プレミアムドリンクバー」には、爽やかな香りの新茶も登場。チョコミントの爽快感をより引き立ててくれます。

・チョコミン党パフェ

どこを食べてもチョコとミントが味わえる、チョコミントづくしの爽やかなビッグサイズのパフェです。

トップには主役のチョコミントアイスやベルギーチョコアイス、チョコブラウニーにプラスして、さくらんぼのシロップ漬けやカラフルなチョコスプレー、淡い水色のチョコミントクランチをデコレーション。

中層にはザクザク食感のココアビスケットチップや優しい甘さのミントパンナコッタ、ホイップが重なり、さらにつるんとした舌触りのミントゼリーで、見た目にも清涼感のある仕上がりになっています。

昨年より爽やかさがアップした別添えのミントソースをかければ、より爽快感を楽しめます。

おすすめのペアリングは、メンソールのようなすっきりとした味わいの「ウバ」です。

価格は1199円。

別添えのミントソースは「スーパースースーソース 2.0」ではありません。

・チョコミン党ガトーショコラ

しっとり濃厚なガトーショコラに、チョコミントアイスやホイップ、さくらんぼのシロップ漬けをトッピング。お皿を彩るミントソースとチョコソースと絡めて、チョコとミントの組み合わせを堪能できます。

おすすめのペアリングは、ガトーショコラの濃厚な味が引き立つ爽やかな香りの「ダージリン」。

価格は605円です。

・チョコミン党フラッペ

チョコミントフラッペにホイップやチョコソース、ココアビスケットチップをトッピングした贅沢なフラッペです。

混ぜるとチョコソースの濃厚なフレーバーやココアビスケットチップのザクザク感、ミントゼリーの爽やかさとつるんとしたのどごしがフラッペと合わさり、ひと口ごとに味や食感の変化が楽しめます。

おすすめのペアリングは、甘い香りとまろやかな味わいの「キームン（祁門紅茶）」。

価格は649円。テイクアウトも可能です。その場合は税率が異なります。

・ミニ！チョコミン党パフェ

チョコミントアイスやベルギーチョコアイス、チョコミントクランチをのせた、ミニサイズのパフェ。

ミントパンナコッタやミントゼリーの層と一緒に食べれば、チョコミントの爽やかな味わいを存分に楽しめます。

おすすめのペアリングは、すっきりとした口あたりの「新茶」。

価格は539円です。

・チョコミン党アイス

濃厚な甘みのチョコブラウニーで、満足感をアップ。チョコミントをシンプルに楽しめるデザートです。

おすすめのペアリングは、華やかな香りとすっきりとした後味の「ジャスミン茶」。

価格は363円です。

・スーパースースーソース 2.0

通常のチョコミントの刺激では満足できない人のために、想像以上にスースーするソースがパワーアップして登場。デザートはもちろん、ミントと相性の良いミルクやココアと合わせるのもおすすめです。

ただし、非常にスースーして刺激が強いので、少しずつかけてください。

価格は110円。

ハッカを使用しているため、妊娠中・授乳中の人、乳幼児や高齢の人、体調に不安のある人は控えてください。

ミント系の食材には、ハッカ香料を使用しています。

「チョコミン党フェア」は空港店舗では実施しません。また、6月下旬に販売終了予定です。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部